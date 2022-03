Sconti benzina, attesa per l’entrata in vigore

Sconti alla pompa e Bonus Benzina: dubbi sulla data a partire da quando scatta lo sconto, a rischio la costituzionalità del finanziamento della misura.

Per il taglio della accise sui carburanti e la riduzione del costo della benzina e del gasolio di 25 centesimi al litro è necessario che entri il vigore il nuovo decreto del Governo con le nuove misure contro il caro energia.

Nuovo Decreto Energia: sconto benzina e aiuti alle imprese 18 Marzo 2022 Illustrando il provvedimento, il premier Mario Draghi ha anticipato che lo sconto sarà valido fino a fine aprile, mentre nello schema di decreto si prevede il taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione è previsto per 30 giorni dalla data di l’entrata in vigore del decreto. Grande attesa anche di maggiori chiarimenti sui Buoni Benzina ai dipendenti.

Nuove anticipazioni vedrebbero come data da fissare in calendario quella di martedì 22 marzo, ma questo comporterebbe serie conseguenze per le compagnie di stoccaggio e distribuzione di carburante, tanto che Assopetroli e Assocarburanti già minacciano scioperi qualora si finiscano per svalutare il valore dei carburanti ad accisa assolta, già immagazzinati precedentemente in depositi e impianti.

Un problema che non si dovrebbe porre se l’applicazione del taglio delle accise, e degli sconti alla pompa, slittassero al mese di aprile. Si attende dunque il testo del decreto che chiariscano meglio le parole del premier (“gli sconti di applicheranno fino a fine aprile”) e che sciolgano i dubbi sulla data di entrata in vigore del decreto e sulla durata degli stessi.

Il provvedimento potrebbe inoltre subire delle modifiche in fase di bollinatura da parte della Ragioneria di Stato. Confindustria lamenta rischi di incostituzionalità sul prelievo del 10% sugli extra profitti delle società energetiche come fonte di finanziamento (per un valore di 4,4 miliardi) delle misure a beneficio della comunità.