La situazione in Italia legata alla pandemia da Covid-19: i dati aggiornati su vaccini e contagi, in base al monitoraggio del Ministero.

La morsa del Coronavirus sembra attenuarsi gradualmente in Italia, con la situazione epidemiologica nel Paese relativamente sotto controllo. Attualmente tutte le Regioni italiane sono in zona bianca, quindi a basso rischio epidemico, anche grazie all’accelerazione impresa dall’obbligo di Green Pass sul lavoro sulla campagna vaccinale, giunta ormai al giro di boa della terza dose. L’ultimo monitoraggio Covid-19 diffuso dal Ministero della Salute indica un’incidenza di 29 casi su 100mila abitanti, con RT pari a 0,85. Resta ben al sotto della soglia critica e in lieve diminuzione anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva che si attesta intorno al 4%. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con ricovero ospedaliero è sempre sotto la soglia epidemica. Vediamo in dettaglio qual è attualmente la situazione legata ai contagi Covid in Italia, secondo i dati aggiornati dalla Protezione Civile.

Vaccino anti-Covid 19 in Italia: ottobre 2021

Con riferimento al piano vaccinale, in Italia oggi ci sono:

46.270.565 persone che hanno ricevuto almeno una dose pari all’85,67 % della popolazione over 12

43.965.128 persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari all’81,40 % della popolazione over 12

642.415 persone che hanno ricevuto anche una dose aggiuntiva/richiamo pari all’8,48 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

REGIONI DOSI SOMMINISTRATE % Lombardia 89,2 Lazio 83,2 Campania 87,8 Veneto 87,8 Emilia-Romagna 91,6 Sicilia 86,3 Piemonte 89 Puglia 86,9 Toscana 92,6 Calabria 89,3 Sardegna 88,7 Liguria 87,8 Marche 86,9 Abruzzo 84,5 Friuli-Venezia Giulia 84,5 Umbria 89,4 Basilicata 87,7 P.A. Trento 90,1 P.A. Bolzano 88,4 Molise 92,1 Valle d’Aosta 89,9

Contagi da Covid-19: la situazione in Italia

Attualmente in Italia si contano:

76.363 positivi al Coronavirus, con un decremento di -1.206 casi rispetto al giorno precedente;

al Coronavirus, con un decremento di -1.206 casi rispetto al giorno precedente; 4.511.545 dimessi/guariti complessivi da inizio pandemia (+2.756 in un solo giorno);

131.585 morti complessivi (+44);

4.719.493 casi da inizio pandemia ( +1,597 in un giorno );

); 1.391 casi tra gli operatori sanitari negli ultimi 30 giorni (144.511 da inizio pandemia).

L’età media dei casi di Coronavirus su è abbassata negli ultimi 30 giorni a 40 anni, contro i 45 anni di media da inizio pandemia.

Regione Totale tamponi Incremento giornaliero Lombardia 32,969 5,667,163 Veneto 28,856 2,148,316 Campania 10,287 3,577,503 Emilia-Romagna 15,981 2,125,482 Lazio 12,776 4,714,602 Piemonte 43,816 2,525,131 Sicilia 10,960 2,496,819 Toscana 12,133 2,979,049 Puglia 14,769 1,485,385 Marche 919 925,182 Friuli Venezia Giulia 6,841 835,557 Liguria 5,103 888,783 Calabria 2,315 1,088,565 Abruzzo 5,860 870,632 P.A. Bolzano 5,782 495,828 Sardegna 971 1,067,961 Umbria 4,152 448,871 P.A. Trento 4,741 355,455 Basilicata 240 240,896 Molise 112 246,711 Valle d’Aosta 295 89,804 TOTALE 219,878 35,273,695

Regioni – totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 888,909 (8,349) (112)

Veneto: 474,844 (9,007) (155)

Campania: 461,102 (6,214) (158)

Emilia-Romagna: 428,076 (13,684) (209)

Lazio: 389,149 (8,689) (202)

Piemonte: 381,892 (3,305) (102)

Sicilia: 303,674 (7,544) (260)

Toscana: 286,018 (5,290) (145)

Puglia: 270,475 (2,123) (42)

Marche: 114,941 (2,021) (37)

Friuli Venezia Giulia: 114,925 (924) (39)

Liguria: 113,797 (896) (35)

Calabria: 85,649 (2,732) (57)

Abruzzo: 81,895 (1,338) (3)

P.A. Bolzano: 77,803 (750) (4)

Sardegna: 75,854 (1,547) (13)

Umbria: 64,317 (541) (0)

P.A. Trento: 48,818 (291) (20)

Basilicata: 30,542 (937) (4)

Molise: 14,565 (74) (0)

Valle d’Aosta: 12,248 (107) (0)

Province – totale e incremento casi

Milano: 286,427 (56)

Roma: 282,507 (149)

Napoli: 273,671 (130)

Torino: 203,760 (63)

Brescia: 111,922 (13)

Bologna: 101,590 (43)

Bari: 99,055 (15)

Verona: 93,112 (22)

Varese: 91,541 (7)

Padova: 91,240 (25)

Treviso: 88,860 (25)

Palermo: 84,215 (31)

Monza e della Brianza: 82,875 (9)

Firenze: 79,508 (35)

Venezia: 77,903 (27)

Bolzano: 77,803 (4)

Vicenza: 77,398 (33)

Catania: 76,555 (102)

Salerno: 73,761 (18)

Modena: 71,129 (24)

Caserta: 70,212 (2)

Como: 62,460 (4)

Genova: 58,048 (27)

Bergamo: 56,493 (8)

Cuneo: 55,049 (19)

Udine: 52,775 (5)

Reggio nell’Emilia: 51,639 (11)

Trento: 48,818 (20)

Perugia: 48,486 (0)

Foggia: 47,657 (14)

Pavia: 46,171 (1)

Taranto: 41,059 (1)

Rimini: 40,559 (18)

Forlì-Cesena: 40,145 (28)

Latina: 38,093 (21)

Mantova: 37,964 (1)

Ancona: 35,508 (10)

Messina: 34,533 (48)

Ravenna: 34,114 (33)

Frosinone: 33,516 (12)

Pisa: 33,497 (19)

Parma: 32,132 (22)

Lecce: 31,510 (12)

Alessandria: 31,227 (4)

Reggio di Calabria: 30,030 (33)

Novara: 29,700 (5)

Lucca: 29,084 (13)

Cremona: 28,696 (0)

Barletta-Andria-Trani: 28,293 (0)

Cosenza: 27,795 (2)

Pistoia: 27,158 (29)

Prato: 26,492 (22)

Lecco: 25,866 (0)

Arezzo: 25,859 (4)

Pesaro e Urbino: 25,775 (21)

Piacenza: 25,613 (6)

Ferrara: 25,497 (16)

Macerata: 24,255 (1)

Cagliari: 23,982 (0)

Siracusa: 23,921 (28)

Trieste: 23,743 (33)

Pordenone: 23,038 (0)

Belluno: 22,765 (9)

Avellino: 21,545 (7)

Brindisi: 21,421 (0)

Livorno: 21,217 (9)

L’Aquila: 20,911 (1)

Chieti: 20,833 (0)

Sassari: 20,602 (13)

Ragusa: 19,888 (15)

Trapani: 19,861 (2)

Potenza: 19,834 (0)

Pescara: 19,699 (1)

Teramo: 19,665 (1)

Asti: 18,178 (8)

Lodi: 17,941 (4)

Caltanissetta: 17,913 (11)

Savona: 17,840 (2)

Viterbo: 17,717 (19)

Agrigento: 17,460 (22)

Siena: 16,535 (9)

Imperia: 16,507 (3)

Sondrio: 16,059 (1)

Rovigo: 15,892 (9)

La Spezia: 15,468 (2)

Massa Carrara: 14,912 (3)

Vercelli: 14,193 (1)

Gorizia: 13,769 (0)

Benevento: 13,595 (0)

Verbano-Cusio-Ossola: 13,562 (0)

Terni: 13,040 (0)

Sud Sardegna: 12,854 (0)

Ascoli Piceno: 12,608 (3)

Nuoro: 12,104 (0)

Biella: 11,937 (4)

Fermo: 11,711 (1)

Aosta: 11,709 (0)

Catanzaro: 11,483 (1)

Rieti: 11,250 (1)

Grosseto: 11,201 (2)

Campobasso: 10,451 (0)

Matera: 9,866 (4)

Enna: 9,328 (1)

Crotone: 8,375 (6)

Vibo Valentia: 6,624 (13)

Oristano: 6,298 (0)

Isernia: 4,038 (0)

La variante delta rappresenta la quasi totalità dei casi in Italia, associata ad una maggiore trasmissibilità. Come nel resto d’Europa. Nel Regno Unito, in realtà, si sta registrando una pericolosa mutazione della variante Delta del virus SarsCoV2 (la sotto-variante AY.4.2), una sorta di Delta Plus che interessa al momento il 6% dei contagi.