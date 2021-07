Insediarsi in Lombardia: bando per le offerte sul sito ufficiale

Piattaforma web con le offerte e opportunità di insediamento immobiliare e progetti di investimento sul territorio della Lombardia.

Smart City Lab: incubatore di startup nel cuore di Milano 5 Luglio 2021 Per dare un’opportunità concreta a chi vuole investire in Lombardia , nasce la piattaforma digitale www.investinlombardy.com, dove saranno pubblicate le opportunità di insediamento e i progetti di investimento. La Giunta della Regione ha infatti approvato i criteri del bando per la mappatura delle opportunità di investimento sul territorio regionale, iniziativa che si propone di presentare anche agli investitori esteri un’offerta ampia e strutturata.

L’ammissione alla manifestazione comporta la pubblicazione sulla piattaforma di una scheda informativa sull’opportunità di insediamento o sul progetto di investimento, con la veicolazione della stessa offerta su canali promozionali su scala nazionale e internazionale (eventi, convegni, fiere, campagne di comunicazione ed editoria), in collaborazione con Promos Italia (Sistema Camerale lombardo) e gli Enti della diplomazia economica italiana ed estera.

Insediarsi in Lazio: le offerte

L’offerta comprende aree edificabili ed edifici esistenti quali opportunità di insediamento per attività di tipo prevalentemente economico, ma anche progetti di riqualificazione e/o di sviluppo urbano strategici per il territorio quali opportunità di investimento. Per entrambe le tipologie potranno essere candidate opportunità di proprietà pubblica e/o privata da parte di Comuni (singoli o aggregati), Comunità Montane, Province, Città Metropolitane.

Le funzioni ammesse per le opportunità di insediamento sono: produttivo, direzionale, turistico-ricettivo, logistica e trasporti, istruzione e formazione, residenziale per studentati, strutture sanitarie, assistenziali e/o ospedaliere e residenziale per anziani e impianti sportivi.

Un progetto che rappresenta una valida leva per la ripresa socio-economica post pandemia, confermando il posizionamento competitivo del territorio lombardo sul piano internazionale, come ha sintetizzato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia:

In Lombardia gli investitori italiani ed esteri hanno a disposizione dei servizi qualificati di supporto alle loro decisioni, con un unico punto di accesso e una piattaforma telematica dedicata che raccoglie le opportunità di investimento. È con queste azioni concrete che vogliamo intercettare la ripartenza economica per consolidare l’attrattività del nostro territorio e contribuire così a creare nuovi insediamenti economici nella nostra regione.