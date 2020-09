Mappa Coronavirus: la situazione in Italia a settembre 2020

I contagi da Coronavirus tornano a salire in Italia: i dati ufficiali aggiornati alla sera del 3 settembre confermano che l'allerta è ancora alta.

Rientro in Italia: regole Covid per ogni Paese 27 Agosto 2020 Torna a preoccupare la situazione in Italia legata all’emergenza Coronavirus, con il numero di nuovi casi che è tornato a salire in maniera importante sopra l’ordine delle migliaia al giorno. Le Autorità continuano a ribadire l’importanza di tenere alta l’allerta e di rispettare le misure di prevenzione in particolar modo in caso di viaggi e spostamenti nel Paese e all’estero.

Il Ministero della Salute segnala che la maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale: nella settimana 17-23 agosto risultavano importati da stato estero il 20,8% dei nuovi casi diagnosticati e risultavano in aumento i casi importati da altra Regione/PA. Intanto, si continua a consigliare di utilizzare l’app Immuni rilasciata dal Governo con l’intento di aiutare ad individuare tempestivamente tutti i possibili contatti delle persone eventualmente contagiate e quindi contenere il continuo diffondersi del virus.

Ma ora entriamo nel dettaglio del numero di contagi aggiornati ai primi giorni di settembre 2020: quanti sono i contagi giornalieri da Covid-19 in Italia, il numero totale, i dimessi/guariti, i deceduti e le zone di Italia più colpite. Si tratta come sempre dei dati ufficiali diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero della Salute.

Coronavirus in Italia a settembre

Il 3 settembre 2020, in Italia, risultavano:

28.915 attualmente positivi, pari al +1.098 rispetto al giorno prima e a oltre il doppio di quelli registrati al 3 agosto (12.474);

208.490 dimessi/guariti complessivamente da inizio pandemia (+289);

35.507 deceduti totali (+10);

totale casi: 272.912 (+1.397).

Scende, in Italia come in Europa e globalmente, a 29 anni l’età mediana della popolazione che contrae l’infezione da Covid-19, il motivo è probabilmente legato all’avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità.

Si riscontrano poi:

un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all’estero);

una minore gravità clinica dei casi diagnosticati che, nella maggior parte dei casi, sono asintomatici.

L’ultimo indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 6-­19 agosto 2020, è pari a 0.75 (0.52 – 1.24). Sul sito del Ministero si legge che:

Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero (categorie non mutuamente esclusive), vi è stata una lieve diminuzione del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro Paese.

Nella settimana di monitoraggio (17-23 agosto):

il 36% dei nuovi casi diagnosticati in Italia è stato identificato tramite attività di screening;

il 32% nell’ambito di attività di contact tracing;

il 27% dei casi sono stati identificati in quanto sintomatici;

nel 5% dei casi non è riportata la ragione dell’accertamento diagnostico;

complessivamente, il 68% dei nuovi casi sono stati diagnosticati grazie alla intensa attività di screening e alla indagine dei casi con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti.

A livello regionale, i primi tre posti delle Regioni più colpite dal Coronavirus rimangono occupati, come ad agosto, dalla Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna.

Regioni (totale casi, attuali e incremento rispetto al 2 settembre):

Lombardia: 100.782 (7.445) (228)

Piemonte: 33.064 (1.586) (75)

Emilia-Romagna: 32.246 (3.185) (118)

Veneto: 23.304 (2.614) (115)

Toscana: 12.080 (1.731) (113)

Lazio: 11.600 (3.544) (154)

Liguria: 11.039 (627) (22)

Campania: 7.478 (2.580) (193)

Marche: 7.294 (335) (21)

Puglia: 5.624 (986) (78)

P.A. Trento: 5.223 (210) (91)

Sicilia: 4.487 (1.252) (54)

Friuli Venezia Giulia: 3.831 (402) (25)

Abruzzo: 3.828 (454) (24)

P.A. Bolzano: 2.962 (206) (4)

Sardegna: 2.355 (946) (39)

Umbria: 1.839 (302) (9)

Calabria: 1.558 (294) (13)

Valle d’Aosta: 1.247 (36) (4)

Basilicata: 541 (105) (15)

Molise: 530 (75) (2)

Province (totale e incremento casi rispetto al 2 settembre):

Milano: 26.576 (80)

Brescia: 16.600 (37)

Torino: 16.486 (34)

Bergamo: 15.434 (18)

Roma: 8.731 (129)

Cremona: 6.832 (7)

Monza e della Brianza: 6.204 (21)

Bologna: 6.128 (21)

Genova: 5.953 (7)

Pavia: 5.798 (12)

Verona: 5.657 (21)

Reggio nell’Emilia: 5.339 (9)

Trento: 5.223 (91)

Padova: 4.772 (26)

Piacenza: 4.695 (12)

Napoli: 4.489 (131)

Modena: 4.407 (23)

Como: 4.396 (13)

Varese: 4.222 (13)

Alessandria: 4.183 (4)

Treviso: 4.046 (15)

Mantova: 3.999 (2)

Parma: 3.972 (11)

Firenze: 3.720 (12)

Lodi: 3.709 (8)

Venezia: 3.326 (20)

Vicenza: 3.258 (21)

Cuneo: 3.135 (12)

Novara: 3.038 (19)

Lecco: 3.003 (7)

Bolzano: 2.962 (4)

Pesaro e Urbino: 2.958 (4)

Rimini: 2.371 (2)

Forlì-Cesena: 2.104 (12)

Bari: 1.989 (25)

Ancona: 1.951 (9)

Asti: 1.919 (0)

Savona: 1.795 (0)

Pescara: 1.700 (2)

Sondrio: 1.634 (0)

Imperia: 1.583 (4)

Vercelli: 1.565 (0)

Lucca: 1.551 (13)

Trieste: 1.487 (6)

Ravenna: 1.458 (14)

Sassari: 1.434 (10)

Foggia: 1.399 (13)

Belluno: 1.274 (3)

Ferrara: 1.266 (13)

Massa Carrara: 1.264 (19)

Perugia: 1.252 (6)

Aosta: 1.239 (2)

Macerata: 1.219 (0)

Udine: 1.216 (13)

Verbano-Cusio-Ossola: 1.185 (0)

La Spezia: 1.127 (6)

Catania: 1.115 (17)

Pisa: 1.083 (11)

Biella: 1.079 (0)

Salerno: 1.058 (15)

Caserta: 1.026 (20)

Chieti: 919 (4)

Arezzo: 866 (12)

Latina: 858 (6)

Pistoia: 849 (14)

Pordenone: 846 (6)

Frosinone: 802 (12)

Palermo: 764 (38)

Teramo: 714 (2)

Brindisi: 708 (2)

Lecce: 676 (1)

Prato: 641 (6)

Avellino: 639 (5)

Messina: 619 (23)

Livorno: 570 (11)

Rovigo: 543 (7)

Viterbo: 543 (6)

Cosenza: 537 (8)

Fermo: 529 (4)

Siena: 517 (2)

Grosseto: 499 (10)

Terni: 481 (3)

Enna: 472 (0)

Rieti: 470 (1)

Barletta-Andria-Trani: 461 (12)

L’Aquila: 461 (16)

Siracusa: 441 (2)

Campobasso: 433 (2)

Cagliari: 423 (5)

Reggio di Calabria: 392 (1)

Ragusa: 390 (7)

Ascoli Piceno: 366 (3)

Taranto: 347 (24)

Gorizia: 270 (0)

Benevento: 247 (3)

Sud Sardegna: 243 (10)

Agrigento: 233 (20)

Matera: 233 (5)

Caltanissetta: 231 (2)

Catanzaro: 228 (0)

Potenza: 207 (0)

Trapani: 197 (28)

Nuoro: 176 (11)

Crotone: 135 (2)

Vibo Valentia: 96 (0)

Oristano: 79 (3)

Isernia: 77 (0)