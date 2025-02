Pensioni INPS: aperte le domande 2025 per Opzione Donna, Quota 103 e APE Sociale

Domande 2025 al via per la pensione con Opzione Donna, Quota 103 e APE Sociale: i requisiti dopo la proroga in Legge di Bilancio e la procedura INPS.

L’INPS ha aggiornato le procedure online per presentare le domande 2025 di pensione con Opzione Donna, APE Sociale e Quota 103. Le indicazioni operative sono fornite con messaggio 502/2025.

Tutte e tre le forme di pensione anticipata flessibile sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2025, senza cambiamenti per quanto riguarda i requisiti di accesso se non lo slittamento di un anno per il termine di maturazione. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dunque adeguato i suoi sistemi informatici per consentire la presentazione delle istanze da parte di chi matura il diritto quest’anno e intende esercitarlo.

Come accedere alle domande di pensione flessibile 2025

Pensioni 2025: tutte le novità tra formule, decorrenze e aumenti 23 Gennaio 2025 La prima operazione da compiere per la domanda di pensione INPS è quella di entrare nell’a propria area riservata del portale INPS utilizzando le credenziali personali, che possono essere quelle SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, quelle CNS (Carta Nazionale dei Servizi), quelle CIE (Carta di identità elettronica 3.0) oppure quelle eIDAS (electronic IDentification, Autentication and trust Services), ossia l’identità digitale europea.

Successivamente, bisogna seguire il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica”. A questo punto, per Opzione Donna e Quota 103 bisogna cliccare su “Nuova prestazione pensionistica”, mentre per l’APE Social si selezionerà la voce “Certificati”.

La domanda di Opzione Donna 2025

Per l’Opzione Donna, si prosegue selezionando la voce “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024/2025”. Possono accedere le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 59 anni (requisito ridotto fino a due anni in presenza di figli) e che appartengono a una delle tre tipologie indicate dalla legge: disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi aperti presso il ministero, caregiver, persone con inabilità pari almeno al 74%.

L’Opzione Donna è regolata dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 4/2019, come modificato dal comma 173 della legge 207/2024.

La domanda per la Quota 103

Chi deve presentare domanda di pensione con la Quota 103, selezionerà il tasto “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024/2025”. Ci vogliono 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025. L’assegno è calcolato interamente con il sistema contributivo.

Il riferimento normativo è l’articolo 14.1 del decreto legge 4/2019, la proroga 2025 è contenuta nel comma 174 della legge 207/2024.

La certificazione del diritto per l’APE sociale

Per richiedere nel 2025 la certificazione del diritto all’APE sociale si sceglie la funzionalità “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. La prestazione è regolata dai commi da 179 a 186 della legge 232/2016, richiede almeno 63 anni e cinque mesi di età al 31 dicembre 2025, e 30 o 36 anni di contributi a seconda dell’appartenenza a una delle quattro categorie di aventi diritto: disoccupati involontari che hanno integralmente utilizzato la prestazione di disoccupazione, caregiver, disabili almeno al 74%, addetti a mansioni gravose.

Per ogni ulteriore dettaglio, si consulti il Messaggio 502/2025.