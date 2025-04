Fondo Nuove Competenze: online i beneficiari del contributi a fondo perduto FNC3

Imprese beneficiarie dei contributi a fondo perduto erogato dal Fondo Nuovo Competenze (FNC3): elenco online in attesa di valutazione finale.

Online il primo elenco dei beneficiari del Fondo Nuove Competenze 2025 con le imprese che hanno ottenuto i contributi a fondo perduto per la formazione dei lavoratori dipendenti. Si tratta per il momento delle domande risultate ammissibili in base alla dotazione finanziaria e che ora passano alla fase di valutazione.

Il FNC3 incentiva i datori di lavoro che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro mirati ad attivare percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, adeguandosi ai nuovi modelli organizzativi anche in risposta alle transizioni ecologiche e digitali.

Fondo Nuove Competenze: cosa finanzia

Fondo Nuovo Competenze: bando online per i nuovi contributi alle imprese 6 Dicembre 2024 L’accesso al Fondo prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla formazione e agevola l’innalzamento del livello del capitale umano, che ha la possibilità di adattarsi al meglio alle condizioni del mercato di lavoro. La copertura ordinaria pari al 60% della retribuzione oraria del lavoratore e può arrivare l’80% per sistemi e filiere formative. Inoltre, è previsto il rimborso totale degli oneri previdenziali. Il contributo è maggiorato per disoccupati o apprendisti assunti prima di avviare la formazione di alta formazione e ricerca (bonus 800 euro) o di stagionali nei turismo e in agricoltura dopo la formazione (bonus 300 euro). La formazione finanziata può iniziare dopo la concessione dei contributi ed essere erogata da formatori accreditati.

Rimborso dei costi formativi

Per i singoli datori di lavoro è previsto un contributo massimo di 2 milioni di euro per ogni datore di lavoro per la formazione in ambito: sistemi tecnologici e digitali; intelligenza artificiale; sostenibilità e impatto ambientale; economia circolare; transizione ecologica; efficientamento energetico; welfare aziendale e benessere organizzativo.

Elenco istanze ammissibili

L’elenco delle le istanze che rientrano nella capienza delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di intervento, – che comprendono filiera, sistemi formativi e istanza singola – sono state verificate anche in base alla categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate). Il link è disponibile nella pagina “Materiali utili“, alla voce “Piattaforma Fnc3“, dove è presente anche un manuale d’uso per le aziende.

L’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione è stato pubblicato nella sezione Materiali utili del sito, nella voce Faq e aggiornamenti. Le aziende possono scaricare il documento completo in formato xlsx.

L’accesso alla piattaforma è possibile con credenziali SPID, CNS o CIE. Solo che è registrato in MyANPAL può autenticarti ed entrare. E’ possibile effettuare prima la registrazione sul portale per l’abilitazione come datore di lavoro o eventuale delegato.

Le aziende ammissibili sono indicate tramite codice domanda. L’effettiva ammissione sarà definita solo una volta completata la fase di valutazione. Potranno monitorare lo stato di avanzamento delle istanze tramite la piattaforma Fnc3, dal Portale per le politiche attive del lavoro.

Le domande di contributo, lo ricordiamo, sono presentate indicando: anagrafica del datore di lavoro; accordo collettivo di rimodulazione; progetto formativo per l’incremento delle competenze; numero delle ore e dei lavoratori da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze; eventuale numero dei disoccupati preselezionati dal datore di lavoro.

L’Avviso pubblico (“Fondo nuove competenze 3 – Competenze per le innovazioni”) è stato emanato assieme al decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre scorso.