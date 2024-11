Tredicesima Metalmeccanici quest’anno più ricca: gli importi per fascia

Aumenta la tredicesima dei metalmeccanici in busta paga a dicembre: ecco il calcolo degli incrementi in busta paga dopo il rinnovo del CCNL Metalmeccanici.

Gli aumenti salariali introdotti a partire da giugno 2024, derivanti dall’attivazione della clausola di garanzia, fanno crescere l’importo della tredicesima dei Metalmeccanici.

Pertanto, la gratifica natalizia 2024 quest’anno riflette gli incrementi tabellari, garantendo ai lavoratori un adeguamento coerente con le nuove tabelle retributive previste dal rinnovo del CCNL Metalmeccanici.

Trecidesima Metalmeccanici: gli aumenti 2024

A partire da giugno 2024, i lavoratori del settore metalmeccanico hanno beneficiato di aumenti retributivi significativi, derivanti dall’adeguamento all’indice IPCA del 6,9%. Questi incrementi hanno un impatto diretto sull’importo della tredicesima mensilità, che viene calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto.

Le tredicesime 2024 nel CCNL Metalmeccanici, dunque, quest’anno ci calcolano tenendo conto delle retribuzioni maggiorate, a partire dai nuovi stipendi lordi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024. Di seguito, le retribuzioni lorde mensili per ciascun livello contrattuale:

Livello Retribuzione Lorda Mensile (€) A1 2.800,71 B3 2.735,18 B2 2.449,99 B1 2.283,65 C3 2.130,56 C2 1.989,38 C1 1.948,18 D2 1.906,99 D1 1.719,67

Minimi retributivi e calcolo tredicesima



La tredicesima mensilità corrisponde a una mensilità aggiuntiva della retribuzione globale di fatto, che include tutte le componenti fisse e continuative della retribuzione, come superminimi e scatti di anzianità, escludendo però l’Elemento di Garanzia Retributiva.

Per i lavoratori che hanno prestato servizio per l’intero anno, l’importo della tredicesima sarà pari alla retribuzione mensile lorda. Le retribuzioni sono aumentate in media di 137,52 euro al livello C a partire dal 1° giugno 2024, mentre l’Elemento Perequativo è stato concesso in misura fissa a 485 euro lordi.

I lavoratori assunti durante l’anno avranno diritto a una tredicesima proporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati. Per ogni mese lavorato si matura un dodicesimo della tredicesima; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.

Calcolo Tredicesima Metalmeccanici per il Livello C3

Per un lavoratore inquadrato al livello C3:

retribuzione lorda mensile : €2.130,56

: €2.130,56 tredicesima lorda: €2.130,56

L’importo netto della tredicesima sarà ovviamente inferiore a causa delle trattenute fiscali e previdenziali.