Lavoro: ecco la nuova classifica delle aziende italiane preferite dai Millennial

La classifica Great Place to Work Italia dei 20 migliori posti di lavoro secondo i Millennials: ecco le aziende del podio e i settori più rappresentati.

Quali sono le aziende italiane più ambite dai Millennials? È presto detto: è infatti disponibile la nuova classifica stilata da Great Place to Work Italia e dedicata alle 20 migliori realtà lavorative secondo la generazione Y.

Sono aziende che fanno registrare performance eccellenti soprattutto in ambito retribuzione, opportunità legate al benessere personale, alla conquista di riconoscimenti speciali e promozioni.

Cosa cercano i giovani quando una nuova azienda

La classifica Best Workplaces for Millennials confronta anche i dati storici delle edizioni precedenti, per individuare le linee evolutive della popolazione aziendale presa in esame.

I Millennials votanti hanno scelto quest’anno in base alle iniziative offerte dal proprio datore di lavoro per trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, così come in base alla coerenza dei responsabili tra quel che fanno e quel che dicono.

Premiata anche la capacità dimostrata dal top management aziendale di riuscire a coinvolgere le persone nelle decisioni che influiscono sulle modalità organizzative del lavoro.

Le migliori aziende per cui lavorare in Italia

Le tre realtà leader in graduatoria sono Teleperformance (servizi di contact center), Bending Spoons (prodotti digital) e Galileo Life (network di farmacie indipendenti), mentre tra i settori maggiormente rappresentati compaiono:

Information Technology (40%) con 8 aziende;

servizi finanziari e assicurazioni (20%) con 4 realtà;

servizi professionali, assistenza sanitaria, biotecnologie e farmaceutica (10%) con 2 realtà a testa;

settore alberghiero e media (5%) con un’azienda ciascuno.

Ecco la classifica completa 2024

Teleperformance Bending Spoons Galileo Life Skylabs Srl American Express Italia Fiscozen Apuliasoft Hilton Abbvie Novidis srl ConTe.it Cisco Systems Webranking Halley SUD s.r.l Biogen Italia Srl ACSoftware Auxiell Group Unobravo Booking.com Booking.com