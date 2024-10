Rivalutazione Pensioni 2025: di quanto aumentano gli assegni per fascia

Nel 2025 le pensioni saranno rivalutate con indicizzazione di circa l’1,6% utilizzando 3 o 4 fasce di perequazione: ecco tutti gli aumenti per scaglione.

La rivalutazione delle pensioni prevista per il 2025 dovrebbe essere pari a circa l’1,6%, una percentuale nettamente inferiore rispetto al valore di riferimento per il 2024 lo scorso anno, quando l’ISTAT registrava un +5,4% di indicizzazione piena degli assegni rispetto al costo della vita.

Secondo i nuovi dati forniti dall’ISTAT, infatti, il tasso di inflazione molto più contenuto condurrà ad un aumento degli assegni pensionistici decisamente inferiore rispetto all’ultimo biennio, permettendo così di ritornare al sistema ordinario per il calcolo della perequazione.

Vediamo tutte le stime in dettaglio.

Vecchie e nuove fasce di perequazione delle pensioni

Pensioni in Manovra 2025: riparte la rivalutazione piena 16 Ottobre 2024 Nel 2023 e nel 2024, il Governo Meloni ha ridotto questa rivalutazione sgranando gli assegni in tre fasce di importo e applicando un aumento ridotto per le pensioni più elevate (il 22% dell’indice di perequazione), tutelando la rivalutazione piena soltanto per quelle più esigue, con particolare attenzione alle pensioni minime (+2,7% dell’importo).

Per legge, invece, ogni anno si dovrebbe applicare un adeguamento delle prestazioni previdenziali rapportate all’aumento del costo della vita secondo i tre scaglioni di reddito previsti dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

100% per le pensioni fino a quattro volte (all’incirca fino a 2.100 euro lordi al mese) il minimo INPS (TM);

per le pensioni fino a quattro volte (all’incirca al mese) il minimo INPS (TM); 90% dell’indice di rivalutazione per le pensioni tra quattro e cinque volte (da 2.100 e fino a 2.600 euro lordi ) il trattamento minimo;

dell’indice di rivalutazione per le pensioni tra quattro e cinque volte (da 2.100 e ) il trattamento minimo; 75% dell’indice di rivalutazione per le pensioni superiori a cinque volte (da 2.600 e fino a 3.100 euro lordi) il trattamento minimo.

Significa che una pensione di 1.000 euro al mese aumenterà nel 2025 di 16 euro lordi.

Nel 2025, per consentire la supervalutazione delle pensioni minime, così da portarle a circa 650 euro, potrebbe essere prevista una quarta fascia, almeno secondo alcune indiscrezioni di stampa, per gli assegni superiori alle 6 volte il TM (quindi per quelli pari a circa 3.100 euro lordi al mese), con perequazione al 50%.

Aumento pensioni 2025: le possibili fasce di rivalutazione

Rivalutazione pensioni: le simulazioni per il 2025 27 Settembre 2024 Quest’anno l’inflazione è così bassa che si può tornare al sistema a tre fasce, più eventiualmente questo quarto scaglione: gli aumenti saranno comunque di appena pochi euro. Applicando questo ipotetico modello ibrido si otterrebbero i seguenti incrementi:

per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS (2.100 euro lordi) la rivalutazione è al 100% con aumento dell’ 1,6 %;

INPS (2.100 euro lordi) la rivalutazione è al 100% con aumento dell’ %; per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.100 e 2.600 euro lordi) l’aumento sarà il 90% dell’1,6%, quindi l’ 1,44% dell’assegno;

(tra 2.100 e 2.600 euro lordi) l’aumento sarà il 90% dell’1,6%, quindi l’ dell’assegno; per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo (tra 2.600 e 3.100 euro) l’aumento sarà il 75% dell’1,6%, quindi pari all’ 1,2% ;

(tra 2.600 e 3.100 euro) l’aumento sarà il 75% dell’1,6%, quindi pari all’ ; per le pensioni oltre 6 volte il minimo (oltre 3.100 euro), l’aumento potrebbe fermarsi al 50% dell’1,6% (0,8%).

Per quanto riguarda le pensioni minime, come detto, l’importo salirà per certo da 614,77 euro ad almeno 625,83 euro sebbene potrebbe esserci la possibilità di un ulteriore ritocco al rialzo fino a 650 euro, senza tuttavia escludere l’ingresso di un limite d’età (che potrebbe essere a 75 anni).