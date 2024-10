Modello RED in scadenza: disponibile per i pensionati anche precompilato

Modello RED in scadenza il 31 ottobre: i pensionati quest'anno possono inviare la dichiarazione reddituale con il servizio online RED Precompilato.

In scadenza la comunicazione con Modello RED dei redditi di quesi pensionati soggetti a obbligo di conferma dei requisiti di accesso a un trattamento sottoposto alla prova dei mezzi: per non per perdere la pensione, devono trasmetterla entro il 31 ottobre 2024.

Il consueto adempimento INPS quest’anno si porta a termine anche tramite il servizio online di RED Precompilato in sostituzione del RED Semplificato.

Vediamo come funziona e chi deve usarlo.

Pensioni soggette a prova dei mezzi: obbligo RED

Fino allo scorso anno si usava il servizio INPS online Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato). Adesso, si ricorre al modello precompilato, accedendo al quale ciascun utente può visualizzare la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS, confermando, integrando o rettificando le informazioni.

Se non viene presentato il RED entro la scadenza annuale, l’INPS sospende la prestazione per 60 giorni e, se non si invia il modello entro i termini della campagna straordinaria, allora si perde definitivamente la pensione o prestazione.

Con la comunicazione RED, si segnalano i redditi rilevanti per il ricalcolo delle pensioni soggette a vincolo. In molti casi è necessario comunicare anche il reddito del coniuge e del nucleo familiare.

Come e quando inviare il Modello RED

Cumulo pensione e reddito autonomo: dichiarazione RED entro ottobre 20 Settembre 2024 Ogni anno, l’INPS avvia una campagna RED che si apre a ottobre e si chiude a febbraio del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi posseduti. In questo caso, infatti, entro febbraio 2025 si dovranno dichiarare i redditi effettivi del 2023, che l’INPS aveva calcolato in via presuntiva al momento dell’erogazione della pensione.

Calendario scadenze 2024

Per i redditi da lavoro autonomo non cumulabili con quelli da pensione, la scadenza è dunque fissata al 31 ottobre 2024. La dichiarazione relativa alla Campagna RED ordinaria 2024, con riferimento al reddito 2023, è invece da inviare telematicamente entro il 28 febbraio 2025.

Devono inviare il Modello RED i titolari di pensioni soggette al requisito reddituale per il loro accesso e mantenimento. Devono trasmetterlo anche i pensionati che negli anni precedenti non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione ma per i quali la situazione reddituale è variata.

Come funziona il nuovo RED Precompilato

Il RED Precompilato è una novità del 2024 e semplifica l’adempimento dichiarativo dei pensionati residenti in Italia, rendendo aggiornati e completi i dati utili alle verifiche previste. Come si accede? In due semplici passaggi:

online attraverso la pagina “La dichiarazione della situazione reddituale (RED) sul sito dell’INPS; accedendo al portale con le credenziali CNS, SPID livello 2, CIE o eIDAS;

Il servizio è supportato anche da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot).

Tutte le istruzioni, nel Messaggio INPS n.3301/2024.