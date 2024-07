Bonus adozioni fino a 6500 euro: domande dall’8 luglio

Al via dall’8 luglio le domande per accedere al Bonus da 3500 a 3600 euro per le adozioni internazionali, rallentate dal Covid e della guerra in Ucraina.

Via libera da lunedì 8 luglio alle domande per accedere al nuovo bonus adozioni fino a 6.500 euro, previsto dal Decreto Famiglia e Pari Opportunità del 29 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto dà il via alla concessione del contributo per le adozioni internazionali non ancora concluse al 1° gennaio 2024, per procedure avviate prima del 30 settembre 2020 ma rallentate a causa della crisi Covid oppure per le adozioni nei Paesi ritenuti “critici” come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.

Il bonus adozioni consiste nell’erogazione di un contributo economico pari a:

3.500 euro per le coppie che hanno avviato una procedura di adozione rallentata dalla pandemia;

5.000 euro per le coppie che per le coppie che hanno avviato una procedura di adozione rallentata a causa della situazione geopolitica internazionale.

È anche possibile ottenere un contributo pari a 6.500 euro se si è in possesso di entrambi i requisiti.

La domanda per accedere al contributo può essere inoltrata fino al 5 ottobre 2024 in modalità telematica, solo da entrambi i genitori richiedenti adozione e utilizzando il servizio “Bonus adozioni” attivato dalla Commissione per le adozioni internazionali. È necessario utilizzare le credenziali SPID o CIE.