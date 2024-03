Bando Lavoro Disabili a Roma e provincia: domande entro il 29 marzo

Bando Regione Lazio per 217 i posti di lavoro a Roma e provincia destinati ai disabili: ecco il bando e i requisiti e il link alla domanda.

La Regione Lazio promuove un bando per l’avviamento al lavoro di persone con disabilità, offrendo opportunità di impiego presso i datori di lavori pubblici dislocati sul territorio di Roma e provincia. L’iniziativa prevede complessivamente 217 posti di lavoro destinati ai disabili di età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile.

L’obiettivo del bando è quello di rispondere alla criticità che caratterizza la situazione occupazionale dei disabili nel Lazio, facendo leva sul collocamento mirato come strumento di inclusione per valorizzare pienamente le persone con disabilità.

Bando assunzioni Lazio 2024

Obiettivo del bando è favorire l’avviamento al lavoro (presso datori di lavoro pubblici) di persone con disabilità di cui all’art. 1 comma 1 della L. 68/99 ss.mm.ii.:

persone invalide civili affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;

persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

persone non vedenti;

persone sordomute;

persone invalide di guerra e invalide civili di guerra con minorazioni ascritte dalla 1a alla 8a categoria;

persone invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

Tali soggetti, per pèartecipare al bando, devono anche essere iscritti elenchi delle persone con disabilità nell’ambito di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) e possedere una età anagrafica compresa tra i 16 anni (18 per gli enti pubblici) e l’età pensionabile.

Il candidato deve aver acquisito lo stato di disoccupato presso un Centro per l’Impiego tra quelli elencati di seguito o rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID online) ai sensi della normativa vigente, presso uno dei Centri per l’Impiego ricadenti nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale: Cinecittà – Torre Angela – Tiburtino – Primavalle – Ostia – Testaccio – Albano – Frascati – Marino – Tivoli – Guidonia – Subiaco – Velletri – Civitavecchia – Bracciano – Cerveteri – Monterotondo – Morlupo – Anzio – Colleferro – Palestrina – Pomezia – Zagarolo – Casal Bertone, entro la data di pubblicazione del presente avviso di avviamento (28.12.2023).

Sarà stilata una graduatoria che avrà validità fino all'esaurimento dei posti disponibili, mentre l'inizio del lavoro avverrà con l'avviamento a selezione e assunzione subordinate all'esito di una prova attitudinale.

Le candidature possono essere presentate online entro il 29 marzo 2024, esclusivamente tramite la procedura online, sul sito della Regione Lazio.

Per tutti i dettagli, si consulti il bando della Regione Lazio.