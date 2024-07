Amazon assume: 19mila posti di lavoro entro il 2024

Due concorsi pubblici al Ministero dell’Economia e Finanze per assumere magistrati tributari e funzionari a tempo indeterminato: requisiti e domanda.

Maxi-concorso ASMEL 2024: assunzioni nei Comuni di tutta Italia

Concorsi pubblici 2024: al via la procedura di reclutamento per formare e aggiornare gli elenchi ASMEL da cui attingere per le assunzioni nei Comuni.