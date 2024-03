Annunci lavoro: Unipol e Trenitalia assumono in tutta Italia

Il mercato del lavoro è in ripresa e nuove opportunità occupazionali arrivano anche da due grandi gruppi, Unipol e Trenitalia.

Il mercato occupazionale mostra segnali positivi: sono circa 1,3 milioni le assunzioni previste per il trimestre febbraio-aprile 2024 secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Nell’immediato, segnaliamo anche le opportunità di lavoro promosse da due grandi gruppi, Unipol e Trenitalia, che ricercano risorse da inserire su tutto il territorio nazionale.

Unipol cerca 170 risorse da collocare in varie regioni italiane, con offerte di lavoro per laureati e diplomati. Le aree aziendali coinvolte sono molteplici: alberghiero, turistico, accoglienza ma anche legale e societario. Per candidarsi è necessario consultare la sezione dedicata alle carriere del portale Unipol e seguire il percorso indicato.

Trenitalia, invece, ha pubblicato una nuova serie di annunci (consultabili qui): si va dai progettisti ai programmatori, dai venditori ai macchinisti e molte altre ancora.

Per candidarsi è possibile inviare la richiesta entro il 14 marzo 2024, collegandosi al portale del Gruppo.