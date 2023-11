APE Sociale Gravosi: le categorie escluse in Manovra 2024

APE Sociale per lavori gravosi: nel 2024 non sono più ammesse le 23 categorie introdotte nel 2022-2023: quali restano e quali sono escluse.

Fra le modifiche alla flessibilità in uscita previste dalla Manovra 2024 c’è il restringimento della platea per l’APE Sociale. Non solo è stato innalzato il requisito di età (63 anni e cinque mesi) e imposta l’incompatibilità con altre attività lavorative, ma sono state anche ridotte le categorie di lavori gravosi ammesse, con l’esclusione di quelle aggiunte nel biennio 2022-2023.

Restano ricomprese solo le attività originariamente previste dalla Manovra 2017 e 2018. Vediamo con precisione come funziona e cosa cambia.

Categorie di lavoratori gravosi ammessi all’APE Sociale 2024

Lavori gravosi: quali sono e a quali pensioni accedono 1 Novembre 2023 Tecnicamente, dal 2024 hanno diritto all’APE Sociale Gravosi solo le categorie elencate nell’allegato C della legge 232/2016 (la Manovra 2017), come aggiornato dalla Manovra 2018.

In tutto, si tratta delle seguenti 15 categorie di professioni particolarmente gravose:

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Attività gravose senza più diritto all’APE Sociale

Dal 2024, invece, non rientrano più nella platea degli addetti a mansioni gravose ammessi all’APE Sociale (con il relativo codice ISTAT) le seguenti categorie:

2.6.4. docenti di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate;

3.2.1. tecnici della salute;

4.3.1.2 addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;

5.3.1.1. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;

5.4.3 operatori della cura estetica;

5.4.4. professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;

6 artigiani, operai specializzati agricoltori;

7.1.1 conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;

7.1.2 operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;

7.1.3 conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;

7.1.4 conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;

7.1.5 operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;

7.1.6 conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;

7.1.8.1 conduttori di mulini e impastatrici;

7.1.8.2 conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;

7.2 operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;

7.3 operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;

7.4 conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;

8.1.3 personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;

8.1.4 personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;

8.1.5.2 portantini e professioni assimilate;

8.3 professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;

8.4 professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Queste categorie erano state aggiunte dalla Manovra 2022 e prorogate in quella 2023, mentre non sono più ricomprese dalla Manovra 2024.

Requisiti APE social Gravosi 2024

APE Sociale: i requisiti 2024 31 Ottobre 2023 Per l’accesso all’APE Sociale 2024, a parte le novità sulle categorie di lavoratori ammessi, ai lavori gravosi è richiesto il consueto requisito contributivo pari a 36 anni. Le attività gravose devono poi essere svolte da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure da almeno sei anni negli ultimi sette.

Per riassumere, servono dal 2024 i seguenti requisiti:

63 anni e cinque mesi di età :

: 36 anni di contributi ridotti a 35 anni per le donne con un figlio e a 34 anni con due o più figli;

ridotti a 35 anni per le donne con un figlio e a 34 anni con due o più figli; svolgimento di una delle attività gravose ammesse sopra riportate per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7;

gravose ammesse sopra riportate per almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 anni negli ultimi 7; compatibilità con altri redditi da lavoro limitate a prestazioni da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro annui.

Come per tutte le forme di APE Sociale, il trattamento è riconosciuto per 12 mensilità, fino al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia. E’ pari alla pensione maturata al momento dell’accesso alla prestazione ma non può superare i 1500 euro mensili, né si rivaluta in base all’indicizzazione.