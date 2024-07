In pensione 5 anni dopo: la proposta in vita della riforma

Pensione di vecchiaia con 25 anni di contributi e flessibilità in uscita da 63 e 72 anni: le nuove proposte degli economisti per la riforma pensioni 2025.

Alzare il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia e tornare a una flessibilità in uscita che consenta di ritirarsi fra i 63 e i 72 anni, applicando adeguati coefficienti di trasformazione.

Nel dibattito sulla riforma delle pensioni, che come tutti gli anni si riaccende nei mesi estivi in vista dell’autunno e della legge di Bilancio, interviene questa nuova proposta. L’hanno formulata Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, e Antonietta Mundo, membro del Comitato tecnico scientifico.

Vediamo in dettaglio cosa prevede ed in quale scenario si colloca.

I dati INPS sulle pensioni

Pensioni a rischio dopo il 2030 25 Giugno 2024 A fronte di un sistema che richiede almeno 67 anni di età con 20 anni di contributi oppure 41 anni e sette mesi di versamenti (un anno in meno per le donne) senza requisito anagrafico, in base agli ultimi dati INPS sui trattamenti con decorrenza 2023 l’età media dei nuovi pensionati è scesa fino a collocarsi a quota 64,6 anni.

Senz’altro nella media OCSE, ma comunque al di sotto della soglia su cui è stato tarato il requisito ordinario, studiato appositamente per tenere in equilibrio il sistema previdenziale.

Età pensionabile al limite della sostenibilità

Il numero dei pensionati italiani è oggi nettamente superiore a quello della media internazionale. L’anno scorso è andata in pensione una persona ogni 39 abitanti, un record europeo. All’abbassamento dell’età media dei pensionati italiani hanno contribuito negli ultimi anni le varie formule di flessibilità in uscita: Opzione Donna, Quota 103, APE Sociale, Quota 41, pensione usuranti.

Le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti liquidate nel 2023 segnano un’età media di 66,6 anni, quasi in linea con i 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia. Sono compresi in questa media:

265mila pensioni di vecchiaia con età media effettiva di 67,5 anni e importo medio di 1112 euro.

254mila 821 pensioni anticipate con età media effettiva di 61,7 anni,

252mila 160 pensioni ai superstiti con importi medi mensili lordi di 1015 euro e un’età media effettiva di 74,8 anni,

65mila 360 pensioni di invalidità previdenziale con età media di 55,5 anni.

Sulla base di questi dati, Brambilla e Mundo elaborano una proposta per bilanciare l’età con la contribuzione versata in modo da rendere il sistema sostenibile nel tempo.

La proposta di riforma pensioni

Riforma Pensioni: spazio alle griglie contributive 18 Giugno 2024 Per la pensione di vecchiaia, l’idea è quella di mantenere invariata l’età anagrafica necessaria (oggi a 67 anni ma destinata a salire con l’incremento delle aspettative di vita), alzando da 20 a 25 anni gli anni di contribuzione necessari e prevedendo un assegno maturato pari ad almeno 1,5 volte il minimo (attualmente questo requisito è richiesto solo ai contributivi puri, che quindi hanno iniziato a effettuare versamenti previdenziali dopo dal 1996 in poi).

Per la flessibilità in uscita, l’idea è di applicare coefficienti di trasformazione dai 63/64 ai 72 anni. Se ne avvantaggerebbero l’adeguatezza delle pensioni e la durata delle prestazioni che, nella più grande fase di invecchiamento della popolazione italiana, potrebbe mettere a rischio la sostenibilità del nostro sistema.