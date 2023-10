Pensione anticipata: analisi delle nuove opzioni dal 2024

Riforma pensioni 2024 in Legge di Bilancio: cosa cambia per la flessibilità in uscita, per i requisiti Fornero e per la pensione dei giovani.

Dal 2024, la pensione anticipata alternativa a quella Fornero si riduce a poche, rigide possibilità. Il Governo ha infatti istituito un unico Fondo per la flessibilità in uscita verso cui convergono:

ex Quota 103 (62 anni di età + 41 anni di contributi con requisito minimo di assegno maturato)

(62 anni di età + 41 anni di contributi con requisito minimo di assegno maturato) ex APE Sociale (63 anni di età + 30/36 di contributi per 4 categorie di lavoratori)

(63 anni di età + 30/36 di contributi per 4 categorie di lavoratori) ex Opzione Donna (60 anni + 35 di contributi per 3 categorie di lavoratrici e sconti specifici)

Vediamo in dettaglio cosa cambia con le novità della Manovra 2024, per le vecchie e nuove formule di pensione.

Come funziona la nuova flessibilità in uscita

Con questo “assaggio” di riforma pensioni, il Governo attua una sorta di razionalizzazione delle diverse formule oggi disponibili.

Riforma Pensioni 2024: stretta su flessibilità in uscita 16 Ottobre 2023 L’uscita anticipata viene fondamentalmente limitata ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati (caregiver, disoccupati, gravosi e disabili) con età anagrafica fissa di 63 anni. A tutti sono richiesti 36 anni di contributi (penalizzando i gravosi), 35 anni alle donne.

Un’eccezione alla regola è riservata a coloro che, per uscire prima, devono almeno vantare 41 anni di contributi e 63 anni di età (in pratica Quota 104):

se rimangono a lavoro sono “ premiati ” con il Bonus Maroni in busta paga (che dirotta sullo stipendio netto una quota dei contributi previdenziali),

” con il Bonus Maroni in busta paga (che dirotta sullo stipendio netto una quota dei contributi previdenziali), se escono prima sono “penalizzati” con il tetto imposto all’importo del trattamento pensionistico fino alla maturazione del requisito pieno per la pensione Fornero.

Pensione anticipata Fornero e Precoci: requisiti 2024

Pensione anticipata: requisiti anno per anno 8 Marzo 2023 Non ci sono novità per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria (con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne) senza vincoli di età.

Ancora per il 2024 si attua il blocco degli scatti pensionistici stabilito fino al 2026: fino a quella data non ci saranno nuovi adeguamenti alle aspettative di vita per quanto concerne il requisito anagrafico. Dunque, per chi sceglie di andare in pensione prima nel 2024 con i requisiti ordinari le regole sono le stesse del 2023.

Anche per i Precoci resta confermata la possibilità di uscire con la Quota 41, ossia con 41 anni di contributi senza requisito anagrafico.

Requisiti per la pensione di vecchiaia: spunta una novità

La pensione di vecchiaia ordinaria, ossia quella basata sui requisiti previsti dalla Legge Fornero, restano di fondo gli stessi (67 anni di età e 20 anni di contributi) ma con una novità, pensata per andare incontro ai giovani con carriere discontinue e pochi contributi accumulati a fine carriera.

Per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, viene infatti eliminato il requisito che imponeva un importo minimo della pensione maturata (pari a 1,5 volte l’assegno sociale) per esercitare il diritto a pensione.

Pensione di vecchiaia: aumento requisiti? 14 Giugno 2023 Ad oggi, questo vincolo rischiava di far slittare la pensione ai 70 anni. In futuro, con l’adeguamento alle speranze di vita programmato per il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia (che innalzerà l’attuale età pensionabile di 67 anni), il momento della pensione rischiava di arrivare anche a 73-34 anni.

Resta invece l’importo soglia pari a 2,8 volte l’assegno sociale per i contributivi puri che vanno in pensione a 64 anni.

Pensioni giovani: un’occasione mancata

L’abolizione del vincolo d’importo – pensato in realtà per garantire una pensione dignitosa ai futuri pensionati – sembra essere una scelta un po’ troppo semplicistica quella adottata dal Governo, che invece di intervenire per rendere più sostanziose le pensioni dei “contributivi puri” (introducendo sconti o valorizzando in qualche modo i rendimenti della previdenza complementare), più “pilatescamente” ha preferito lavarsene le mani, lasciando temporaneamente ai futuri pensionati il “diritto” di andare in pensione intascando però un assegno mensile di pochi spiccioli.

Vero è che le risorse finanziare a disposizione non consentivano al momento soluzioni più ambiziose o coraggiose. Se ne riparlerà con la riforma pensioni, se mai si farà.