Certificazione Unica 2024: figli a carico anche con Assegno Unico

CU 2024: nuove istruzioni per sostituti d'imposta sulla Certificazione Unica, adeguamento alle novità del Dlgs 230/2021 su Assegno Unico e figli a carico.

I sostituti d’imposta devono obbligatoriamente compilare la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024. Questo vale anche se il dipendente sostituito riceve l’Assegno Unico e Universale (AUU) invece della detrazione.

Lo scopo è riconoscere gli oneri sostenuti per i figli a carico (fino a 21 anni) e permettere all’Agenzia di preparare in modo completo la dichiarazione precompilata.

Sostituti d’imposta: obblighi sulla Certificazione Unica 2024

Fringe benefit con figli a carico 9 Maggio 2023 La nuova indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, emessa in seguito alle novità introdotte dal Dlgs n. 230/2021, che ha introdotto l’Assegno Unico INPS quale prestazione economica erogata mensilmente ai nuclei familiari, commisurata al numero dei figli e alla situazione ISEE.

Il documento di prassi ripercorre le disposizioni normative che hanno portato a questa precisazione, resasi necessaria al fine di coordinare la fruizione dell’AUU con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Testo unico delle imposte sui redditi.

Detrazioni e Assegno Unico Universale

Assegno Unico, da novembre al minimo con ISEE difforme 9 Agosto 2023 L’articolo 19, comma 6, del Dl Sostegni-ter (decreto legge n. 4/2022) ha introdotto nel Tuir il comma 4-ter all’articolo 12. Questo permette al contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse degli stessi. Tutto ciò avviene pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia così come previsto dal Dlgs n. 230/2021.

Aggiornamento delle istruzioni per la CU 2024

In conclusione, l’Agenzia annuncia che, alla luce delle nuove disposizioni, le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2024 saranno aggiornate. Questo consentirà ai sostituti d’imposta di avere un quadro più chiaro e preciso su come gestire il riconoscimento delle detrazioni e l’Assegno Unico Universale.