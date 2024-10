Modello 770 entro ottobre, istruzioni e software aggiornati

I sostituti d'imposta devono presentare entro la fine di ottobre il modello 770/2024, online l'aggiornamento dei software e tutte le istruzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di compilazione e controllo per trasmettere il Modello 770/2024. I sostituti d’imposta tenuti all’adempimento hanno quindi tutti gli strumenti per effettuare l’invio entro il termine del 31 ottobre.

Il modello va utilizzato per comunicare al Fisco i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi.

Modello 770 entro ottobre, per chi

L’obbligo di presentazione riguarda i datori di lavoro pubblici e privati che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Compilazione e invio 770/2024

Il modello 770/2024 si presenta in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre, direttamente oppure tramite intermediari abilitati. E' anche possibile effettuare l'adempimento attraverso altre società appartenenti al gruppo d'impresa. Per la presentazione diretta si utilizzano i servizi Entratel o Fisconline.

Il programma di compilazione è disponibile nella sezione software del sito web del Fisco (clicca qui).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati.

Attenzione: immediatamente dopo l’invio, arriva un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. L’esito dell’avvenuta presentazione arriva in un secondo momento, in seguito all’elaborazione dei dati.

Le novità dal 2025

Dal 2025, la finestra temporale di presentazione del Modello 770 si aprirà il 15 aprile e sarà introdtto anche il 770 semplificato per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti, che potranno comunicare le ritenute con i versamenti mensili. A tendere, questa opzione sarà estesa anche ad altri sostituti d’imposta.

Per i dettagli si può consultare la Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.