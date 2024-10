Modello Redditi 2024 in scadenza il 31 ottobre: ultime istruzioni

In scadenza le dichiarazioni con Modello Redditi 2024 PF, SP, SC ed ENC: tutte le indicazioni per la corretta compilazione. etrasmissione.

Entro il 31 ottobre 2024 scade il termine per l’invio telematico del Modello Redditi per la dichiarazione 2024 relativo all’anno d’imposta 2023.

La dichiarazione è considerata presentata con successo quando il sistema dell’Agenzia delle Entrate fornisce la ricevuta telematica di avvenuta ricezione

Chi deve presentare il Modello Redditi 2024

Scadenze fiscali di ottobre 2024 30 Settembre 2024 Le scadenze (prorogate dal 15 al 31 ottobre grazie al D.lgs. n. 108/2024) riguardano le persone fisiche che non possono inviare il Modello 730, le società di persone e di capitali e gli enti non commerciali.

La dichiarazione è dunque obbligatoria anche per i contribuenti che hanno conseguito redditi nel 2023 non dichiarabili nel 730, comprese le società e gli eredi di persone decedute entro il 30 giugno 2024.

In particolare, il Modello Redditi PF deve essere presentato (anche in versione precompilata) dai contribuenti non esonerati che hanno conseguito redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati e quelli che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come i titolari di partita IVA) anche se non hanno percepito alcun reddito.

NB: Gli esonerati possono comunque trasmettere la dichiarazione per indicare oneri sostenuti, deduzioni o detrazioni a credito oppure per richiedere il rimborso di eccedenze di imposta da precedenti dichiarazion.

Quale modulo usare e come trasmetterlo

Il modello deve essere trasmesso online tramite i servizi Fisconline o Entratel, utilizzabili direttamente dai contribuenti o attraverso intermediari abilitati.

Redditi PF : obbligatorio per chi ha partita IVA e per chi, pur senza redditi, ha obblighi contabili. Dal 2024 è inoltre disponibile il modello precompilato per chi non ha redditi da lavoro dipendente o assimilati, visualizzabile nell’area riservata su Agenzia delle Entrate.

: obbligatorio per chi ha partita IVA e per chi, pur senza redditi, ha obblighi contabili. Dal 2024 è inoltre disponibile il modello precompilato per chi non ha redditi da lavoro dipendente o assimilati, visualizzabile nell’area riservata su Agenzia delle Entrate. Redditi SP : devono presentarlo le società di persone e alcune categorie specifiche come le associazioni tra professionisti o le aziende coniugali gestite in forma societaria.

: devono presentarlo le società di persone e alcune categorie specifiche come le associazioni tra professionisti o le aziende coniugali gestite in forma societaria. Redditi SC : per le società di capitali e altri enti commerciali, è necessario presentare il modello SC per le imposte IRES.

: per le società di capitali e altri enti commerciali, è necessario presentare il modello SC per le imposte IRES. Redditi ENC: riservato agli enti non commerciali italiani e non residenti con redditi di impresa in Italia. Il modello può essere compilato tramite il software RedditiOnLine ENC.

Le novità dei modelli Redditi 2024

I modelli Redditi 2024 incorporano importanti aggiornamenti, tra cui:

Quadri RP e RN : detrazione al 7% per il 2024 in base all’articolo 119 del D.l. n. 34/2024.

: detrazione al per il 2024 in base all’articolo 119 del D.l. n. 34/2024. Quadro RW : tassazione cripto-attività detenute dai residenti fiscali italiani.

: tassazione detenute dai residenti fiscali italiani. Quadri RM e FC: nuova imposta sostitutiva al 15% sull’utile contabile netto in caso di opzione esercitata dalla controllante per le controllate estere.

Download modelli e software di compilazione

Ecco i link diretti per scaricare i modelli aggiornati:

Nell’area riservata del sito delle Entrate e nella sezione dedicata alle dichiarazioni ci sono anche gli applicativi di controllo e compilazione: Redditi Pf Web e RedditiOnLine Pf con la delega di pagamento F24.