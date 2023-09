Decreto Flussi, ultima chiamata per l’ingresso semplificato di stagionali

Le organizzazioni datoriali possono ancora aderire al protocollo del Decreto Flussi che semplifica l’ingresso in Italia di stagionali extra-comunitari.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invita ni datori di lavoro ad aderire al protocollo d’intesa previsto dal Decreto Flussi, volto a semplificare l’ingresso in Italia di extra-comunitari da impiegare con contratto di lavoro stagionale.

L’adesione al protocollo, infatti, è ancora aperta alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, che possono fare domanda scrivendo all’indirizzo DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it.

Per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato a favore dei cittadini non comunitari, le organizzazioni firmatarie assicurano l’impegno degli associati a osservare le prescrizioni dei contratti collettivi e a garantire la congruità delle richieste tenendo conto della capacità economica.

I singoli datori di lavoro associati, inoltre, devono predisporre una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

L’Ispettorato del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, potranno sempre effettuare controlli a campione per verificare requisiti e procedure.