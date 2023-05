Garanzia Giovani: 500 euro l’indennità minima di tirocinio

Aumenta da 300 a 500 euro l’indennità minima di tirocinio extracurriculare per tutti i soggetti coinvolti nei percorsi destinati ai Neet da Garanzia Giovani.

ANPAL ha aggiornato gli importi relativi all’indennità prevista per i tirocini extracurriculari nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

Con la comunicazione n. 6902 del 25 maggio 2023, l’Agenzia informa che l’indennità minima di tirocinio passa da 300 a 500 euro, estesa a tutte le categorie di tirocinanti, compresi soggetti svantaggiati o con disabilità.

Le nuove indennità sono concesse a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023, anche per i tirocini in corso di svolgimento.

Tirocini solo per chi è difficoltà: è incostituzionale 3 Maggio 2023 Si tratta, secondo quanto previsto dal programma Garanzia Giovani, di percorsi formativi che non rientrano tra le iniziative previste dai corsi di laurea o dai percorsi per l’accesso alle professioni, finalizzati a favorire l’occupabilità dei giovani che sono alla ricerca del primo impiego.

In particolare, Garanzia Giovani si rivolge ai giovani Neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni che provengono da tutte le Regioni e della Provincia Autonoma di Trento, ma anche ai giovani fino a 34 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.