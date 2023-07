Pagamenti Assegno Unico: ecco le date in calendario fino a dicembre 2023

L'INPS pubblica le date di pagamento dell'Assegno Unico figli per le mensilità da luglio a dicembre 2023: il calendario e le eccezioni alla regola.

L’INPS e la Banca d’Italia hanno stabilito le date di pagamento dell’Assegno Unico figli per le mensilità da luglio a dicembre 2023, con riferimento alle famiglie che percepiscono l’AUU e che non hanno segnalato variazioni ricevono il pagamento sempre dopo la metà del mese.

L’INPS ha pertanto pubblicato il calendario dei pagamenti (ricadenti intorno alla metà del mese) fino alla fine dell’anno:

Calendario Pagamenti INPS di luglio 2023 28 Giugno 2023

17, 18, 19 Luglio;

18, 21, 22 Agosto;

15, 18, 19 Settembre;

17, 18, 19 Ottobre;

16, 17, 20 Novembre;

18, 19, 20 Dicembre.

Queste date non riguardano coloro che per la prima volta ricevono la prestazione, e nemmeno le famiglie che devono avere dei conguagli. In questi casi, il calendario è diverso.

Chi ha chiesto per la prima volta l’Assegno Unico, riceverà infatti la somma spettante nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Sempre nell’ultima settimana del mese successivo, arriveranno anche i conguagli per chi ha segnalato variazioni (per esempio per la nascita di un altro figlio).

L’Assegno Unico, lo ricordiamo, spetta per ogni figlio fino a 18 anni, va da un minimo di 54,1 euro a un massimo di 189,2 euro per ogni figlio (rileva l’ISEE). Spetta anche per i figli da 18 a 21 anni, ma solo a determinate condizioni (disoccupati, studenti, lavoratori con reddito fino a 8mila euro l’anno). Non ci sono invece limiti di età nel caso dei figli con handicap.