Trenord offre opportunità occupazionali e lavora per formare i professionisti della mobilità del futuro: ecco le attività e le selezioni in programma.

Offerte di lavoro Trenord: la società di trasporti lombarda apre le selezioni per vari ruoli, tra i quali spiccano quelli per neolaureati in ingegneria elettrica, per addetti alla vendita e all’assistenza e per aspiranti capitreno.

I neolaureati in ingegneria elettrica collaboreranno, tra le altre cose, alla gestione della flotta di Trenord sia rispetto all’ampio piano di rinnovo in corso che vedrà entro il 2025 l’immissione in servizio di 222 nuovi treni, sia rispetto alle attività di monitoraggio e manutenzione dei treni già in servizio. Si occuperanno inoltre dei controlli a impianti e componenti tecnici e lavoreranno allo studio di soluzioni per il risparmio energetico.

Le persone che saranno selezionate per l’attività di vendita avranno invece l’incarico di guidare il cliente a conoscere i prodotti e a scoprire quelli più adatti alle proprie esigenze di mobilità, e di fornire assistenza ai viaggiatori. Si occuperanno, inoltre, di attività di informazione, gestione dei rimborsi e del supporto alla clientela per l’utilizzo di strumenti digitali di acquisto dei prodotti.

Per quel che riguarda l’offerta di lavoro Trenord relativa agli aspiranti capitreno, la società di trasporti lombarda ha avviato la selezione per ampliare la squadra di personale responsabile del servizio a bordo treno. Vediamo i dettagli.

Offerte di lavoro Trenord: avviata la selezione per ampliare il team di capitreno

Tra le offerte di lavoro Trenord spicca quella rivolta agli aspiranti capitreno. La società di trasporti lombarda ha aperto le candidature per ampliare il team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2.200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare la richiesta direttamente sul sito Trenord, nella sezione “Lavora con noi”.

Requisito necessario per partecipare alla selezione è quello di essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Trenord richiede inoltre una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere. Ai candidati viene richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, ottime capacità comunicative e una spiccata attitudine al problem solving. Il capotreno è il primo responsabile dell’esperienza di viaggio offerta ai clienti e deve quindi garantire il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, il capotreno è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza.

Trenord prevede corsi di formazione per i nuovi assunti

I nuovi assunti avranno la possibilità di partecipare a momenti di formazione finalizzati a favorire la specializzazione e l’affinamento delle competenze tecniche e trasversali necessarie a svolgere al meglio il loro ruolo.

Gli operatori delle biglietterie avranno accesso ad una formazione che li guiderà ad apprendere le nozioni necessarie per offrire ai clienti un’assistenza efficace, lavorando su aspetti come la comunicazione, il linguaggio verbale e non verbale, la gestione degli stati d’animo.

Trenord collabora con scuole superiori, ITS e università per formare i professionisti della mobilità del futuro

Trenord cerca professionisti per i propri team e lavora sin da ora per formare quelli del futuro: la società di trasporti lombarda sta portando avanti un’importante collaborazione con scuole superiori, IST e università per incontrare i giovani che seguono corsi di studi negli ambiti inerenti alla mobilità ferroviaria. L’azienda, infatti, accoglie studenti di scuole superiori e ITS che, con periodi di tirocinio o stage, si introducono nel mondo del lavoro. In Trenord trovano spazio anche gli studenti universitari che, con il supporto di ingegneri e tecnici, sviluppano progetti di tesi per studiare l’innovazione del trasporto su ferro e della mobilità, che deve essere sempre più integrata e sostenibile.

Tra le più importanti collaborazioni intraprese da Trenord, spicca quella con il Politecnico di Milano, con la società di trasporti sempre più consapevole dell’importanza di entrare in stretto contatto con la realtà accademica. Questo è solo un tassello del percorso di collaborazione avviato con gli enti della formazione per formare professionisti della mobilità competenti e competitivi sul mercato del lavoro e consentire all’azienda stessa di evolversi e ripensarsi. È un’attività fondamentale per rispondere alle esigenze di un settore della mobilità in trasformazione rapida e continua.

Le attività ideata da Trenord per la formazione degli studenti riguardano quattro aree: migliorare la conoscenza di Trenord tra i giovani, ampliare il bacino di talenti per futuri inserimenti in azienda, facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e contribuire attivamente a progetti di ricerca nel settore della mobilità.

Trenord partecipa al progetto Distretto Italia

Trenord è anche tra le aziende promotrici di Distretto Italia, progetto ideato per orientare i giovani nelle scelte di studio e di lavoro, formarli e inserirli nelle aziende. Distretto Italia vuole guidare alla riscoperta di professionalità tecniche essenziali per lo sviluppo del Paese e combattere il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano né lavorano, che in Italia sono tre milioni.

Il progetto, sviluppato sotto la regia del Consorzio ELIS, prevede tre linee di intervento: dal 13 aprile hanno preso il via le Scuole dei Mestieri, che prepareranno tecnici da inserire nelle aziende. Ulteriori step saranno Scuola per la Scuola, che prevede attività di orientamento attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) svolte da istituti scolastici e università coinvolgendo più aziende contemporaneamente, e Officine Futuro, che proporrà percorsi di orientamento per gli studenti che utilizzeranno strumenti innovativi e coinvolgeranno anche docenti e genitori.