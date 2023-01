Contratto Lavoro Domestico: le tabelle con gli aumenti retributivi 2023

CCNL Lavoro Domestico 2023: le tabelle del Ministero del Lavoro con i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° gennaio, rivalutati all'inflazione.

I nuovi minimi tabellari del lavoro domestico in vigore dal 1° gennaio 2023 acquisiscono la rivalutazione in base all’aumento dell’inflazione

Aumento retribuzioni per colf, baby sitter e badanti: fino a 145 euro al mese 19 Gennaio 2023 La definizione degli aumenti in busta paga è scatta a seguito del mancato accordo tra associazioni datoriali, preoccupate di far ricadere oneri eccessivi sui datori di lavoro domestico, e le sigle sindacali impegnate agarantire adeguati livelli retributivi ai lavoratori del settore, già particolarmente fragili e chiamati ad affrontare il costante aumento del costo della vita.

ISTAT: Inflazione acquisita 2023 oltre il 5% 17 Gennaio 2023 Da qui, la scelta di ricorrere alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all’80% della variazione del costo della vita rilevata dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati per CCNL Lavoro Domestico riporta i seguenti minimi retributivi per i lavoratori conviventi, differenziati a seconda del livello e in alcuni casi con indennità aggiuntiva:

livello A – 725,19 euro;

livello AS – 857,06 euro;

livello B – 922,98 euro;

livello BS – 988,90 euro;

livello C – 1.054,85 euro;

livello CS – 1.120,76 euro;

livello D – 1.318,54 euro, più indennità 194,98 euro;

livello DS – 1.384,46 euro, più indennità 194,98 euro.

La tabella completa con le retribuzioni minime contrattuali è pubblicata sul sito web del Ministero del Lavoro.