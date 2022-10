Rivalutazione definitiva pensioni e prestazioni INPS: tabelle e importi 2022

Rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per l'anno 2022: le nuove tabelle INPS.

L’INPS ha pubblicato gli importi della rivalutazione definitiva delle pensioni e prestazioni, assistenziali e di accompagnamento alla pensione, per l’anno 2022. Le tabelle sono allegate alla Circolare n.120 del 26 ottobre 2022, contente tutti gli importo e e regole applicate con decorrenza 1° gennaio.

Vediamo in dettaglio.

Trattamenti minimi INPS 2022

Di seguito i valori definitivi dei trattamenti minimi erogati per l’anno 2022 (decorrenza 1° gennaio). Questi importi sono anche presi come base di calcolo per individuare le soglie limite utili ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Trattamenti minimi dipendenti e autonomi Assegni vitalizi Decorrenza 1° gennaio 2022: 525,38 € Decorrenza 1° gennaio 2022: 299,49 € Importo annuo: 6.829,94 € Importo annuo: 3.893,37 €

N.B.: Per effetto dell’applicazione delle percentuali, l’indennità integrativa speciale nella Gestione Pubblica dal 1° gennaio 2022 è pari a 804,56 euro (nella tredicesima è pari a 784,56 euro.

Attribuzione della rivalutazione

Dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato con il seguente meccanismo:

al 100% per le fasce di importo dei trattamenti fino a quattro volte il minimo INPS;

al 90% per le fasce di importo dei trattamenti comprese tra quattro e cinque volte il minimo INPS;

al 75% per le fasce di importo dei trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Aumenti per fascia di reddito

Aumenti 2022 riconosciuti dal 1° gennaio 2002 per incremento del costo della vita.

Tabelle e metodi di calcolo

Nell’Allegato n. 1 della Circolare 126/2022 sono fornite le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni collegate al reddito. Inoltre, è presente una tabella per il calcolo della trattenuta teorica massima, applicabile sulla pensione in caso di recupero per indebiti propri.