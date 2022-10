World’s Best Workplaces: dove si lavora meglio nel 2022

La classifica delle migliori aziende multinazionali per cui lavorare nel 2022 stilata da Great Place to Work.

È online la classifica delle migliori aziende multinazionali per cui lavorare nel 2022, graduatoria globale stilata da Great Place to Work. Nel report World’s Best Workplaces 2022 trovano posto le realtà caratterizzate dai migliori ambienti di lavoro, valutate in base a oltre 4.5 milioni di risposte in 146 Paesi in tutto il mondo.

La classifica mondiale tiene conto delle aziende identificate come organizzazioni eccellenti a livello globale, presenti in almeno cinque Classifiche Best Workplaces nazionali in Asia, Europa, America Latina, Africa, Nord America, o Australia durante il 2021 o all’inizio del 2022.

L’Italia si trova al terzo posto nella classifica europea dedicata ai paesi più rappresentati, dopo Regno Unito e Francia, con 10 filiali italiane, a dimostrazione del fatto che le imprese stanno investendo sul benessere dei collaboratori e che sono competitive a livello globale.

La top ten della World’s Best Workplaces 2022

In testa DHL Express premiata in 50 paesi diversi, seguita da Hilton premiata in 29 e Cisco in 25.