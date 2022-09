Pensioni di settembre: quando vengono pagate

Il calendario dei pagamenti INPS delle pensioni di settembre: le date di accredito su conto corrente e di riscossione a scaglioni alle Poste.

Ogni mese il pagamento del rateo pensionistico suscita interesse e in molti si chiedono se ci sono novità nel calendario deli accrediti degli assegni previdenziali e delle prestazioni pensionistiche.

Vediamo dunque quali sono le date in calendario da segnare per il pagamento delle pensioni di settembre, sia per coloro che accreditano l’importo sul conto corrente bancario o postale, che per coloro che riscuotono la pensione alle Poste.

Pensioni di settembre: il calendario dei pagamenti

I versamenti della pensione da parte dell'INPS iniziano il primo giorno del mese, che per settembre corrisponde al primo giorno bancabile cadendo di giovedì.

La data valuta è pertanto la medesima (1° settembre), mentre il ritiro allo sportello postale in contanti, per i pensionati con accredito alle Poste invece che in banca, segue il consueto calendario a scaglioni definito dalla filiale.

Data di accredito pensione su conto corrente

Chi accredita il proprio assegno previdenziale su conto corrente bancario o postale, Libretto Postale o carta prepagata con IBAN, riceverà il rateo di settembre il primo del mese: 1° settembre.

Pensione alle Poste: pagamento a scaglioni

Per chi sceglie di ricevere la pensione in contanti, riscuotendola presso gli uffici postali, la data valuta resta la stessa, come dicevamo, ma per la riscossione è necessario recarsi alle Poste secondo il calendario scaglionato in base all’iniziale del proprio cognome. Una pratica ormai ben nota ai pensionati, potenziata durante la crisi Covid per evitare assembramenti e poi rimasta ma non più in anticipo alla fine del mese precedente ma nella prima settimana del mese di competenza.

Il pagamento delle pensioni di settembre, suddiviso per cognomi è spalmato nella prima settimana del mese. Questo significa che la riscossione delle pensioni in contati presso gli uffici postali seguirà il seguente calendario:

giovedì 1° settembre per i titolari di prestazione il cui cognome inizia con le lettere A e B ;

per i titolari di prestazione il cui cognome inizia con le lettere ; venerdì 2 settembre possono riscuotere la pensione chi ha cognome che inizia con C e D ;

possono riscuotere la pensione chi ha cognome che inizia con ; sabato 3 settembre possono ritirare la pensione coloro il cui cognome inizia da E a K ;

possono ritirare la pensione coloro il cui cognome inizia ; lunedì 5 settembre è la volta dei cognomi che iniziano per L e O ;

è la volta dei cognomi che iniziano per ; martedì 6 settembre si passa ai cognomi con iniziali P e R ;

si passa ai cognomi con iniziali ; mercoledì 7 settembre si termina con i cognomi da S a Z.

Continuare a scaglionare i pagamenti delle pensioni anche terminato lo stato di emergenza da Coronavirus, spiega un comunicato di Poste Italiane, ha lo scopo di “continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese, coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti”.