Salario minimo, retribuzioni a confronto fra Italia e Paesi UE

Italia tra gli unici 6 Paesi UE senza una legge sul salario minimo: ecco la classifica con tutte le retribuzioni a confronto.

L’Italia è fra i pochi paesi europei a non avere una legge sul salario minimo. Fra i 27 membri dell’Unione Europea, soltanto 6 Stati si basano sulla contrattazione collettiva. Oltre all’Italia, fanno parte di questo secondo gruppo Danimarca, Cipro, Svezia, Finlandia e Austria.

Direttiva UE sul salario minimo

La considerazione è rilevante dopo che la UE ha trovato l’accordo per una direttiva sul minimum wage, con criteri standard a cui uniformarsi. I paesi che hanno il salario minimo di legge devono tutelare l’adeguatezza degli stessi.

Bruxelles rispetta la scelta di intervenire tramite CCNL e non impone un minimo tariffario definito, ma stabilisce una copertura minima in termini di contratti che lo prevedono: almeno il 70% del mercato (la proposta di direttiva indica il 70%, i comunicati l’80%).

Salari: la classifica europea

In base ai dati Eurostat di gennaio 2022, il fanalino di coda è la Bulgaria, dove il salario minimo è pari a 332 euro. In testa alla classifica c’è invece il Lussemburgo, dove lo stipendio minimo per legge è pari a 2.256 euro. Vediamo a quanto ammonta in tutto i paesi che lo prevedono per legge.

Lussemburgo: 2.256,95 euro,

Irlanda: 1.774,50 euro,

Paesi Bassi: 1.725 euro,

Belgio: 1.658,23 euro,

Germania: 1.621 euro,

Francia: 1.603,12 euro,

Spagna: 1.125,83 euro,

Slovenia: 1.074,43 euro,

Portogallo: 822,50 euro,

Malta: 792,26 euro,

Grecia: 773,50 euro,

Lituania: 730 euro,

Polonia: 654,79 euro,

Estonia: 654,00 euro,

Repubblica Ceca: 651,70 euro,

Slovacchia: 646 euro,

Croazia: 623,70 euro,

Ungheria: 541,73 euro,

Romania: 512,26 euro,

Lettonia: 500 euro,

Bulgaria: 332,34 euro.

Il confronto extraeuropeo

Stati Uniti: 1.109,54 euro,

Montenegro: 532,54 euro,

Serbia: 401,36 euro,

Turchia: 328,49 euro,

Albania: 248,43 euro.

Aggiungiamo la Gran Bretagna, dove l’ultimo dato Eurostat risale al 2020, quando il salario minimo era pari a 1.583,31 euro.