OrientaSud Digital Edition: al via il Salone delle opportunità

Dal 3 al 5 novembre apre i battenti l'edizione digitale di OrientaSud, il Salone delle opportunità rivolto ai giovani del Mezzogiorno.

Si svolgerà dal 3 al 5 novembre in modalità interamente online la ventiduesima edizione di OrientaSud, il Salone delle opportunità rivolto ai giovani del Mezzogiorno che cercano di entrare nel mercato del lavoro. L’edizione 2022 vedrà anche la partecipazione del Ministero del Lavoro, Anpal e INPS. Sono in programma diverse iniziative mirate a favorire il contatto tra i partecipanti alla ricerca di lavoro e i referenti delle organizzazioni presenti, ma anche per potenziare le conoscenze e le competenze necessarie per avviare un percorso professionale.

Nello specifico, la manifestazione prevede le seguenti tipologie di contenuti:

Live Streaming : incontri, seminari, presentazioni e workshop accessibili in diretta;

: incontri, seminari, presentazioni e workshop accessibili in diretta; On Demand : workshop registrati disponibili per tutta la durata dell’evento;

: workshop registrati disponibili per tutta la durata dell’evento; Stand Virtuali : allestiti da Istituzioni, Università̀, Accademie, Enti di Formazione e accessibili ai partecipanti;

: allestiti da Istituzioni, Università̀, Accademie, Enti di Formazione e accessibili ai partecipanti; Video colloqui: i partecipanti potranno programmare un video colloquio con i referenti delle Università̀ e delle Accademie presenti.

Per il 4 novembre, inoltre, è in programma il workshop “Il contributo di Erasmus+ VET per i giovani attraverso la mobilità transnazionale” a cura del Ministero del Lavoro e dell’INAPP. Venerdì 5 novembre, invece, MLPS e Anpal terranno il workshop “Apprendiamo l’apprendistato”. Tutte le informazioni sul Salone OrientaSud sono pubblicate sul portale dedicato.