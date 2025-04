Indennizzo Commercianti per cessazione attività e rottamazione licenza: a chi spetta la pensione IndCom nel 2025 e come fare domanda INPS.

L’Indennizzo Commercianti (IndCom) è uno strumento di accompagnamento alla pensione concessa su domanda dall’INPS, dopo la rottamazione delle licenze. Vediamo in dettaglio requisiti, liquidazioni e importi IndCom.

Indennizzo Commercianti IndCom: cosa è

Si tratta della cosiddetta “pensione commercianti” che in realtà è un trattamento economico erogato attingendo alle risorse stanziate di volta in volta per questo scopo, riservato a coloro che hanno chiuso la propria attività in età avanzata ma non possiedono ancora i requisiti per accedere alla pensione vera e propria. L’indennizzo INPS spetta ai commercianti che hanno chiuso in maniera definitiva l’attività, previa domanda, erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Rottamazione licenze: requisiti per la “pensione commercianti”

L’Indennizzo Commercianti (IndCom) per cessazione definitiva dell’attività e rottamazione della licenza (misura strutturale dal 2019 (come previsto dalla Legge 145/2018) è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

62 anni di età uomini e 57 anni donne ;

e ; almeno 5 anni contribuzione INPS ;

; cessazione attività commerciale con cancellazione licenza: dal registro imprese presso la Camera di Commercio; dal registro esercenti il commercio presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dal ruolo provinciale presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

commerciale con cancellazione licenza: rottamazione licenza commerciale, autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (o entrambe nel caso di attività abbinata) al Comune di residenza. In caso di attività avviata con la legge di riforma (D.Lgs 114/1998) si deve comunicare al Comune la cessazione con l’apposito mod. COM 1.

Non sono richiesti requisiti economici.

IndCom: beneficiari indennizzo per cessazione attività

Nel rispetto dei requisiti sopra elencanti, il sussidio può essere richiesto da:

agenti e rappresentati del commercio;

e rappresentati del commercio; esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (gestori di bar e ristoranti);

di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (gestori di bar e ristoranti); titolari e coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche (ambulanti);

di attività commerciali su aree pubbliche (ambulanti); titolari e collaboratori di attività commerciale al minuto in sede fissa, che al momento della cessazione dell’attività, sono iscritti come titolari o collaboratori, per almeno 5 anni alla gestione INPS dei lavoratori autonomi.

IndCom: importo indennizzo

L’importo dell’indennizzo per la rottamazione delle licenze commerciali è pari al trattamento minimo per i commercianti (603,4 euro euro euro al mese per il 2025) erogato:

dal primo giorno del mese successivo alla domanda;

per tredici mensilità l’anno;

fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

IndCom: compatibilità con la pensione

Indennizzo Commercianti solo fino all'età della pensione 19 Marzo 2025 L’indennizzo commercianti è compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, ma non con:

la pensione di vecchiaia;

l’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma: in caso di ripresa dell’attività lavorativa è obbligatorio comunicarlo entro trenta giorni all’INPS, che cesserà l’erogazione del beneficio dal primo giorno del mese successivo alla nuova attività lavorativa.

NB. L’INPS eroga l’indennizzo commercianti in base alle risorse annuali a sua disposizione, sbloccando di volta in volta le domande “in coda“. Al momento, risultano pagate le domande presentate fino al 31 dicembre 2024. Nella pratica, quindi, bisogna dunque attendere mesi prima che l’INPS possa effettivamente mettere in pagamento in trattamento spettante, con il rischio di non arrivarci mai per chi è molto vicino all’età della pensione (ad oggi 67 anni).