Quarantena Covid, torna l’indennità di malattia

Il Governo prepara il rifinanziamento della norma che equipara la quarantena alla malattia o al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili.

Il Governo rifinanzia l’indennità di quarantena andando incontro alle molteplici richieste dal mondo del lavoro (sia dai sindacati sia dalle imprese): in base alle anticipazioni, si parla di uno stanziamento di 800-900 milioni ed il relativo provvedimento è atteso nel prossimo Consiglio dei ministri, come decreto ad hoc oppure che inserito nel decreto bollette (che taglia i costi fissi per compensare il rincaro dell’energia). La misura dovrebbe consentire di equiparare alla malattia i periodi in cui per legge bisogna stare a casa (isolamento fiduciario e quarantena) dopo contatti che presentano un alto rischio Covid, anche se al momento non è chiaro in che modo sarà configurata.

Quarantena: niente malattia né sussidio 2021 14 Agosto 2021 Il punto è il seguente: la quarantena è stata equiparata alla malattia per tutto il 2020, in base all‘articolo 26 del dl 18/2020. Nel 2021 la misura non è stata più finanziata e l’INPS non ha riconosciuto le relative indennità. Dallo scorso 30 giugno non è più in vigore nemmeno l’equiparazione al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, che era invece stata introdotta con il comma 2 dello stesso articolo 26 del Salva Italia.

Il provvedimento allo studio del Governo dovrebbe ripristinare una tutela sia per i fragili sia per la totalità dei lavoratori che devono fare la quarantena obbligatoria. Al momento, chi resta a casa sostanzialmente perde lo stipendio (a meno che non possa lavorare in smart working). A Sembra certo il rifinanziamento per i fragili, mentre per la totalità dei lavoratori potrebbe intervenire una copertura solo parziale dei giorni in quarantena. seconda delle risorse a disposizione saranno eventualmente ricalibrate le regole.