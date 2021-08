Forti Insieme: call per idee innovative al femminile

Call per le migliori idee innovative nate da imprenditrici e team al femminile: domande entro il 20 settembre, in palio 75mila euro.

Si rivolge alle imprenditrici e ai team al femminile con un progetto per avviare una startup la nuova iniziativa “Forti Insieme” promossa da Lventure Group e Procter & Gamble, realizzata in collaborazione con Women’s Forum For The Economy&Society e lanciata dal brand Pantene e dalla testimonial Chiara Ferragni. In palio per le idee più innovative un premio da 75mila euro, destinato alle migliori proposte che hanno alle spalle un team di donne.

I candidati al premio dovranno presentare progetti di business innovativi (in termini di prodotto e/o tecnologia e/o processo e/o business model), basati su obiettivi misurabili, scalabili a livello nazionale/internazionale e con l’ambizione di poter crescere esponenzialmente in tempi rapidi. Possono partecipare alla call le imprenditrici o i gruppi di lavoro che hanno intenzione di avviare una propria attività e che contino almeno il 50% dei cofounder donne, oppure che abbiano un Team Leader o CEO donna.

Al termine della call verranno selezionate 10 proposte, tra le quali saranno scelti fino a tre progetti imprenditoriali da una giuria ad hoc che decreterà i beneficiari di un grant complessivo di 75mila euro.

L’inclusione di genere è oggi una tematica centrale per la crescita delle aziende e per ridurre il gap serve un cambiamento culturale che parta dalla formazione, incoraggiando percorsi imprenditoriali senza barriere preconcette .

Così commenta Luigi Capello, CEO LVenture Group, che prosegue: per questo motivo, grazie alla collaborazione con Pantene e Chiara Ferragni, vogliamo supportare la nascita di nuove startup al femminile, nella convinzione che la diversità di genere sia una ricchezza per le imprese e per l’intero ecosistema dell’innovazione in termini di produttività, competitività e innovazione.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 20 settembre, seguendo il regolamento pubblicato sul imprenditrici.