Pensioni: pagamento alle Poste in anticipo ad agosto 2021

Pagamento pensioni INPS di agosto 2021: accredito in anticipo alle Poste dal 27 luglio, calendario scaglionato per il ritiro, unico giorno per il prelievo.

Anche per il prossimo mese il pagamento delle pensioni di agosto avviene in anticipo per chi riceve l’accredito INPS alle Poste, con la medesima procedura Covid fin qui adottata e per ora estesa fino alle pensioni di agosto. A stabilirlo è stata la consueta ordinanza della Protezione Civile (la n.778/2021), in base alla quale il primo giorno di pagamento delle pensioni di agosto è anticipato a martedì 27 luglio. Dunque, occhi puntati su il calendario dei versamenti estivi dell’assegno pensionistico, che sarà scaglionato come sempre in ordine alfabetico in 5 giorni, dal 27 al 31 del mese:

pagamento pensione di competenza del mese di agosto 2021: anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021.

Pagamento pensioni agosto 2021

Poste Italiane deve ancora confermare i singoli scaglioni per cognome, ma gli accrediti arriveranno per certo tra martedì 27 luglio a sabato 31, come indicato dal calendario fissato dalla Protezione Civile. Presso gli ATM postali, le disponibilità della pensione e degli altri trattamenti INPS saranno invece tutte attive dal 27 luglio, indipendentemente dal cognome, per il prelievo con Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution e per chi ottiene l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Si confermano anche le altre agevolazioni Covid: gli ultrasettantacinquenni senza nessuno da delegare, possono rivolgersi all’Arma dei Carabinieri per farsi portare la pensione a casa (con delega per il ritiro e la consegna a domicilio della prestazione pensionistica). Chi riceve la pensione in banca, dovrà attendere il primo giorno bancabile del mese, ossia il 2 agosto.