InBuyer Turismo: focus sul settore enogastronomico

Appuntamento il primo dicembre per il webinar focalizzato sulle opportunità di crescita del settore enogastronomico in Lombardia.

Unioncamere e Promos, azienda della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, promuovono il progetto Inbuyer Turismo per promuovere l’offerta turistica territoriale sui mercati esteri, attraverso l’organizzazione di momenti di incontro b2b tra operatori della filiera locale e buyer esteri.

L’iniziativa non si è interrotta nonostante l’emergenza sanitaria, grazie all’organizzazione di webinar rivolti a tutte le aziende appartenenti alla filiera del turismo con sede legale e/o operativa nella regione Lombardia.

Per il 1 dicembre è previsto un appuntamento virtuale dedicato al turismo enogastronomico lombardo, con l’obiettivo di far emergere una nuova offerta turistica attraverso la condivisione di esperienze e know-how e le testimonianze di imprese lombarde e buyers esteri.

Il webinar “Settore enogastronomico in Lombardia: sinergie per creare una nuova offerta turistica” si rivolge in particolare alle cantine vinicole, alle guide turistiche, alle agenzie di viaggio e Tour Operator e alle strutture ricettive. Realizzato in modalità di talk show, si propone di illustrare e condividere le opportunità offerte da uno dei più promettenti trend turistici per il territorio e l’Italia. La partecipazione gratuita, previa iscrizione online.