Startupper School Academy: dall’idea all’impresa

Al via il progetto della Regione Lazio per per promuovere l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole del territorio.

La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, lancia la nuova edizione del programma Startupper School Academy 2020-2021 per promuovere l'imprenditorialità e la creatività nelle scuole del territorio. => Investimenti in Startup e PMI: decreto in Gazzetta L'iniziativa prende il via con l'azione "Startupper tra i Banchi di Scuola", con attività che si realizzeranno all'interno della rete Spazi Attivi digitali di Lazio Innova. Il percorso prevede un primo step denominato "Dalla generazione di idee al Business Model", durante il quale verranno ideati e prototipati progetti imprenditoriali attraverso moduli formativi e laboratori a distanza. In un secondo momento ci sarà la possibilità di partecipare alle Competition "Presenta la Tua Idea" e/o "Prototipa la Tua Idea". Al termine delle competizioni sono previsti premi sia per i team che per le scuole. Per quanto riguarda i progetti da sviluppare, possono riguardare qualsiasi tematica ma saranno lanciate nuove sfide in collaborazione con partner qualificati su argomenti specifici: bioeconomia; innovazione sociale/accessibilità; 5G; robotica; scienze della vita; donne, digitale & impresa; turismo e territorio; gaming. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Lazio Innova.