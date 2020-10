InBuyer 2020: incontri B2B online gratuiti

Incontri d’affari online con buyer e operatori dei principali mercati esteri per le imprese lombarde e non solo.

La Camera di Commercio di Milano, attraverso Promos Italia, promuove il progetto InBuyer per sostenere le imprese del territorio nel percorso verso l’internazionalizzazione e l’apertura nei confronti dei mercati esteri.

Per le aziende sono infatti previsti incontri d’affari online con buyer e operatori dei principali mercati internazionali, all’interno di una piattaforma sviluppata ad hoc.

Per tutto il mese di ottobre, proseguendo fino a dicembre, sono previsti incontri one to one gratuiti per le piccole e medie imprese dei settori: alimentare, moda, arredo, cosmetica, beni strumentali, subfornitura, automotive, verniciatura industriale, edilizia, turismo, nautica, energia e ambiente.

Il calendario di ottobre è il seguente:

20-21 ottobre, settore ambiente ed energia (Focus building solutions), iniziativa rivolta ad aziende lombarde;

20-21 ottobre, settore beni strumentali (Focus fluidotecnica, oleodinamica), iniziativa rivolta ad aziende lombarde;

27-29 ottobre, settore alimentare, iniziativa rivolta ad aziende lombarde;

27-29 ottobre, settore arredo casa, iniziativa rivolta ad aziende lombarde e delle province di Genova, Modena, Ravenna, Udine;

27-29 ottobre, settore alimentare (Focus wine), iniziativa rivolta ad aziende delle province di Modena e Reggio Emilia.

Per partecipare è necessario procedere con l’iscrizione online.