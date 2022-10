Automotive: tregua per benzina e diesel con la norma Euro 7

La UE allinea i requisiti Euro 7 a quelli Euro 6 per gli eccessivi costi di produzione prima dello stop ai veicoli con motori termici nel 2035.

Il 9 novembre la Commissione Europea dovrebbe presentare la normativa Euro 7 per i veicoli immatricolati dal 2026, sostanzialmente in linea con l’attuale Euro 6 in termini di vincoli di emissione.

Il punto non è un ripensamento di Bruxelles sugli obiettivi green prefissati ma una presa di coscienza dello scenario di crisi in atto: caro energia e inflazione stanno rendendo l’opzione elettrica una sfida difficilmente perseguibile per la mobilità dei cittadini, ancor più per l’industria automobilistica, appesantita da extra-costi e difficoltà produttive e logistiche.

Il risultato: la normativa Euro 7, forse l’ultima per i motori termici benzina e diesel prima dell’uscita dal mercato, sarà meno rigida del previsto. C’è infatti una considerazione alla base della bozza di direttiva UE per la norma Euro 7: i costi di progettazione e sviluppo dei nuovi motori a combustibile interno rischiano di essere troppo alti per essere sostenibili, considerato che avranno una vita di mercato di pochi anni.

Mercato Automotive a una svolta: cosa cambia dal 2035 5 Luglio 2022 Resta infatti confermato lo stop dal 2035 per la vendita di nuove auto a motore endotermico (benzina e diesel). A partire da quella data, sarà consentita solo la vendita da zero emissioni per auto e furgoni nuovi, come previsto dalla normativa sulle emissioni CO2.

L’ipotesi iniziale della Commissione Europea per la normativa Euro 7 era invece quella di imporre un abbattimento delle emissioni a 30 mg/km rispetto all’attuale limite massimo di 80 mg/km per veicoli diesel e 60 mg/km per quelli a benzina.

Con l’allineamento della normativa Euro 7 a quella Euro 6, invece, se le anticipazioni della bozza di direttiva UE saranno confermate nei prossimi giorni, anche dopo il 2026 milioni di veicoli già omologati ai precedenti standard potranno essere messi su strada e rimanere in circolazione.