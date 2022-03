ENI luce e gas diventa Plenitude: Green Economy e Superbonus

Eni gas e luce diventa Plenitude: nuovo brand e servizi business e retail per Edilizia (cappotti termici), e-Mobility e Rinnovabili: IPO nel 2022.

ENI luce e gas cambia nome e diventa Plenitude. Dal 7 marzo, bollette e comunicazioni dal fornitore di energia saranno contrassegnate dal nuovo brand, che si amplia fino ad abbracciare nuovi prodotti e servizi per imprese e cliente retail.

In ambito sostenibilità e Green Economy, Plenitude punta sulle Rinnovabili (Fotovoltaico Solare ed Eolico) e sul consolidamento del suo ruolo nel settore E-mobility. Entrando poi anche nel fiorente mercato dei bonus edilizi e della riqualificazione energetica, Plenitude si propone come partner per la realizzazione di cappotti termici.

Cavalcando il trend del Superbonus 110%, in pratica, il nuovo brand di casa ENI si propone come interlocutore unico per l’efficienza energetica della propria casa a costo zero e per il servizio di fornitura di energia solare.

Per quanto riguarda la fornitura di luce e gas, si mira ad un incremento delle utenze (+5 milioni di nuovi clienti), finalizzata ad una crescita del gruppo ENI e ad un incremento della redditività aziendale.

Per l’Amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, si tratta di una tappa chiave nella strategia societaria verso la decarbonizzazione. Sarà prevista anche un IPO nel 2022 per finanziare i progetti previsti nei prossimi anni.