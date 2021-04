Finanziamenti a tasso zero con la nuova Legge Marcora 2021 per la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative: nuove regole e scadenze di domanda.

02Sbloccati i finanziamenti agevolati 2021 della nuova Marcora destinati alle PMI cooperative sociali e di produzione e lavoro: con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo (che fa seguito al DM 4 gennaio 2021 sempre del MiSE), sono previsti prestiti agevolati fino a 2 milioni di euro per investimenti produttivi ed esigenze di liquidità.

In pratica, il MiSE ha aggiornato il regime di aiuti di cui al DM 4 dicembre 2014, ampliando la platea e il sostegno economico concedibile. La nuova misura si affianca all’intervento di cui alla prima Legge Marcora (legge 49/85) con un finanziamento agevolato a favore delle cooperative nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero, Soficoop sc e CFI Scpa, hanno assunto partecipazioni.

Il riferimento normativo è pertanto il nuovo regime di aiuto volto a promuovere nascita e sviluppo di imprese cooperative di piccola e media dimensione. L’agevolazione 2021 concede finanziamenti agevolati per sostenere:

programmi di investimento non ancora avviati o avviati da massimo 6 mesi per spese ancora da sostenere;

esigenze di liquidità finalizzate all’attività di impresa (nascita o sviluppo della società), comprese materie prime, materiali di consumo e merci, servizi e beni, godimento di beni di terzi, costi del personale.

Si tratta di finanziamenti a tasso zero che le cooperative di ogni settore possono richiedere alle Finanziarie partecipate dal MiSE (ai sensi dell’art. 17 della Legge Marcora), concessi a sportello, ossia fino ad esaurimento fondi. L’importo massimo del prestito è pari a cinque volte il valore della partecipazione (ma non oltre i due milioni di euro).

Le beneficiarie sono dunque aziende nelle quali le finanziarie partecipate dal MiSE acquisiscano o abbiano già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza.

Le domande di finanziamento a tasso zero possono essere presentate alle società finanziarie dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del DM MiSE del 31 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale (in corso di pubblicazione GURI). Le cooperative devono presentare domanda con le informazioni sulla struttura aziendale, il piano di attività per investimenti, esigenze di liquidità e, per finanziamenti oltre i 150mila euro, la dichiarazione antimafia.