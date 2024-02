UniCredit per l’Italia: finanziamenti agevolati alle imprese

UniCredit lancia un piano da 10 miliardi di euro per gli investimenti e la liquidità delle imprese: focus su PMI e Terzo Settore.

Al via la terza edizione del piano “UniCredit per l’Italia“, iniziativa che movimenta 10 miliardi di euro tra sostegni alle imprese e incentivi per lo sviluppo del territorio. Focus su microimprese, PMI e Terzo Settore, con un 40% delle risorse destinato al Mezzogiorno.

I nuovi finanziamenti agevolati sono destinati al sostegno degli investimenti ma anche al capitale circolante e per esigenze di liquidità corrente.

Finanziamenti agevolati alle imprese

>Il pacchetto di misure offerte comprende soluzioni finanziarie, assicurative e consulenziali. I finanziamenti agevolati per lo sviluppo del business e la liquidità corrente si possono abbinare a garanzie pubbliche (Fondo di Garanzia PMI, SACE e ISMEA) concesse a condizioni agevolate e preammortamento fino a due anni a fronte di una valutazione del merito creditizio.

Per le Microimprese sono previste misure di microfinanziamento garantito, microcredito e il programma UniCredit Allianz My Care Impresa. Per il Terzo Settore, oltre a microfinanziamento garantito e microcredito, sono disponibili finanziamenti a impatto sociale, strumenti di finanza a sostegno degli Enti ecclesiastici ed il programma Finanziamento Futuro Sociale.