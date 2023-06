Mutui e adempimenti sospesi: l’elenco dei Comuni alluvionati

UniCredit lancia un piano da 10 miliardi di euro per sostenere famiglie, imprese offrendo flessibilità nei mutui, rateizzazioni e bonus.

Mutui e rialzo tassi BCE: tutti gli strumenti bancari per le famiglie

ABI: il punto sugli strumenti per far fronte al rialzo dei tassi con impatto sul costo della rata dei mutui variabili in vista del nuovo rialzo a marzo.