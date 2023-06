Bonus Psicologo: riapertura graduatorie a luglio

Bonus Piscologo: a luglio scorrimento graduatorie dando spazio a nuovi beneficiari, entro il 20 giugno caricamento fatture degli psicologi per il rimborso.

L’INPS fa il punto sul Bonus Psicologo: poichè molti beneficiari non hanno utilizzato il beneficio nei termini di legge, a luglio si procederà con una sorta di scorrimento, o meglio con il riesame delle vecchie istanze: i contribuenti che avevano presentato domanda ma erano rimasti fuori dalla graduatoria, potranno quindi ottenere un eventuale provvedimento di accoglimento e procedere con le sedute.

Le indicazioni sono contenute nel messaggio INPS 2127/2023 con cui l’INPS fornisce anche le istruzioni ai professionisti per l’inserimento delle fatture entro il 20 giugno per non perdere il rimborso.

Riassegnazione Bonus Psicologo

Lo scorrimento della graduatoria è dovuto al concludersi dei 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari del Bonus Psicologo: significa che non si possono più effettuare nuove sedute. Decorso tale termine, infatti, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

Operativamente, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, ma neppure annullare retroattivamente le sedute già confermate.

Pertanto, i pazienti non possono effettuare nuove sedute anche se non avevano terminato il ciclo previsto.

Nuova finestra di accoglimento domande

Entro fine mese l’INPS avrà completato il calcolo delle risorse residue ed a luglio procederà a riassegnare eventuali somme non utilizzate a nuovi beneficiari.

Questi ultimi, dalla prima settimana di luglio potranno accedere al servizio online “Contributo sessioni psicoterapia” disponibile sul portale INPS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

Potranno quindi visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato per pagare le sedute (50 euro a seduta, l’eventale differenza si paga).

Il contribuente “nuovo ammesso” potrà prenotare le sedute, che dovrà effettuare entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda.

Adempimenti per psicologi

Gli psicologi, entro e non oltre il 20 giugno devono completare l’inserimento delle fatture nel sistema. Non saranno invece rimborsate le sedute per le quali al 21 giugno non risulti una fattura inserita.In questi casi scatta infatti l’annullamento del bonus.

E’ anche importante controllare che i dati di fatturazione siano completi, in caso contrario non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti. Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

In presenza di tutti gli elementi, l’INPS procede ai rimborsi dopo che la Regione competente avrà a sua volta completato il trasferimento delle risorse stanziate.

NB: tutte le indicazioni fin qui riportate riguardano il bonus psicologo 2022, mentre per l’agevolazione 2023 bisogna ancora attendere i documenti di prassi e l’apertura di nuovi termini per la presentazione delle domande.