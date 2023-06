Aperte le domande al Fondo di Garanzia per le PMI alluvionate

Domande fino al 3 luglio per l’accelerazione di 50 startup innovative nell’ambito del bando Bravo Innovation Hub 2023: 20mila euro e servizi dedicati.

Pedaggi autotrasporto: come chiedere i rimborsi

Al via da giugno le domande per ottenere il rimborso dei pedaggi autostradali da parte delle imprese dei trasporti: ecco come fare.