Superbonus 110%: proroga per alluvionati

Con il Decreto Maltempo arriva per gli alluvionati la proroga al 31 dicembre 2023 del termine ultimo per completare i lavori del Superbonus 110%.

Con il Decreto Maltempo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare anche la proroga del termine ultimo relativo al Superbonus 110% per gli alluvionati, slittando al 31 dicembre 2023 la scadenza per terminare i lavori (presumibilmente anche le unità unifamiliari, per le quali il termine ultimo sarebbe fissato al 30 settembre).

Gli interventi di Governo interessano un’area molto vasta, in parte indicata in allegato al DL Alluvioni ed in parte definita con successivo provvedimento. Le misure emergenziali, di fatto, riguardano oltre 100 Comuni colpiti.

Decreto Alluvione, deliberati gli aiuti 23 Maggio 2023 Per quanto riguarda il Superbonus, il comunicato stampa diffuso a margine del CdM di approvazione del primo DL Alluvione prevede lo stanziamento di 2 miliardi di euro di risorse per attuare interventi urgenti mirati a fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali in Emilia-Romagna. La nota stampa cita nello specifico anche una misura dedicata in modo specifico al Superbonus 110%:

Il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%.

Secondo le anticipazioni, la misura potrebbe riguardare sia i condomini sia le villette e, nello specifico, porterebbe a un aumento dal 90% al 110% della percentuale di detrazione, oltre a prorogare la scadenza fino alla fine dell’anno.