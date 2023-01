Incentivi Nuova Sabatini e Bonus Formazione 4.0: più fondi e meno vincoli

Domande 2023 al via per gli entri privati di formazione che richiedono i contributi statali: requisiti, modelli e istruzioni sul sito del Ministero del Lavoro.

Incentivi imprese Nuova Sabatini: al via le domande online per il 2023 Nuova Sabatini 2023: compilazione domande al via, nuova procedura e proroga dei termini per gli investimenti fino a giugno.

Turismo ARGO: accelerazione per Startup e PMI del Turismo, 25mila euro di contributo Nuovo programma di accelerazione destinato alle Startup e PMI innovative del Turismo: come candidarsi fino al 19 febbraio e ottenere 25mila euro.

Bonus Pubblicità Bonus Pubblicità 2023: dichiarazione investimenti fino al 9 febbraio Bonus Pubblicità 2023 al via: da oggi è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva, in scadenza il 9 febbraio, per ottenere il credito d’imposta.

Legge di Bilancio Agevolazioni fiscali nel Mezzogiorno: tutte le misure 2023 La Legge di Bilancio 2023 proroga i crediti d’imposta per le imprese del Sud: agevolazioni per acquisto macchinari, investimenti in ZES o per R&S e impianti di compostaggio.