Attraverso lo strumento della Garanzia Green, il Gruppo SACE supporta la transizione ecologica delle eccellenze Made in Italy, come Vimer Srl.

Supportare la crescita sostenibile di un numero sempre crescente di PMI è l’obiettivo del Gruppo SACE, che vede proprio nelle piccole realtà territoriali italiane uno dei pilastri fondamentali del Piano Industriale INSIEME 2025.

Costantemente al servizio delle eccellenze Made in Italy, SACE è impegnata in prima linea per sostenere la transizione ecologica del Paese alla luce del mandato legato al Green New Deal, il piano europeo che promuove un’Europa circolare puntando su modernità, sostenibilità e resilienza per diventare nel 2050 il primo continente a zero emissioni.

SACE, infatti, in virtù di quanto previsto dal DL Semplificazioni del luglio 2020 può finanziare progetti sul territorio mirati a favorire la transizione verso un’economia a basso impatto ambientale, sfruttando le potenzialità dello strumento della Garanzia Green.

In questa direzione si inserisce l’intervento di sostegno a favore di Vimer Srl, realtà della provincia di Perugia specializzata nel packaging e da sempre attenta alla sostenibilità, nell’ottica di incentivare l’utilizzo di energia pulita per tutte le fasi della produzione.

Garanzia Green per finanziare investimenti sostenibili

In qualità di soggetto attuatore del Green New Deal italiano secondo quanto stabilito dal Governo con il DL Semplificazioni di luglio 2020, SACE rilascia Garanzie Green su progetti domestici in grado di favorire un’economia sostenibile al fine di integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni e di promuovere iniziative finalizzate a sviluppare una nuova mobilità, caratterizzata da minori emissioni inquinanti.

Attraverso la Garanzia Green, rilasciata a condizioni di mercato e controgarantita dallo Stato nella misura massima dell’80%, a partire da dicembre 2020 SACE ha già portato a termine quasi 230 operazioni, l’88% delle quali al fianco di PMI e MID-Corporate, per un totale di circa 6 miliardi di euro di contratti e investimenti garantiti.

A beneficiarne, nel dettaglio, sono stati sia i grandi campioni di filiera sia le re­altà più piccole, con un’ampia diversi­ficazione settoriale: alle infrastrutture e costruzioni è stato destinato il 42% delle risorse, alle rinnovabili il 31%, all’industria metallurgica il 5% e ai restanti settori, tra cui il chimico, il petrolchimico e la meccanica, il 22%.

Intervenendo anche in partnership con le banche, inoltre, SACE supporta i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale, avviando una trasformazione sostenibile. A fare da apripista è stata la convenzione stipulata ad agosto 2021 con Intesa Sanpaolo, che ha già permesso di per­fezionare 134 operazioni.

SACE supporta la crescita sostenibile di Vimer Srl

Partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, il Gruppo SACE supporta costantemente il tessuto imprenditoriale nazionale focalizzando l’attenzione soprattutto sulle piccole realtà più virtuose, come Vimer Srl.

Attraverso la Garanzia Green a beneficio di un finanziamento di 1,5 milioni erogato da Intesa Sanpaolo, infatti, SACE ha reso possibile un investimento finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che contribuisce all’utilizzo di energia pulita.

La sostenibilità, infatti, è un marchio di fabbrica di Vimer che già in fase di progettazione e sviluppo di una commessa compie uno studio finalizzato ad aumentare l’efficacia dell’utilizzo di tutti i materiali, riducendo notevolmente gli sprechi.

Vimer vanta 5 linee complete di produzione per il packaging e per il punto vendita, precisamente prestampa, stampa, stampa a caldo rilievo e fustellature, finestrature e incollaggi di ogni tipo e misura e un reparto specializzato nella realizzazione di espositori da terra da banco e per prodotti da punto vendita. Consapevole di utilizzare un bene prezioso come l’acqua nel processo di stampa, tuttavia, l’azienda ha intensificato gli sforzi con un impianto di purificazione e un adeguato smaltimento di rifiuti.

“Vimer – sottolinea Valentina Merendelli, AD e Direttore Commerciale di Vimer – è un’azienda di packaging di lusso e lavora molto all’estero specialmente nei mercati europei e occidentali come gli Stati Uniti e Nord America. Abbiamo grandi multinazionali che in questo momento ci chiedono insistentemente come garantiamo la produzione in questo momento difficile e come possiamo garantire la stabilità di un costo. SACE ci è venuta incontro con il nostro impianto fotovoltaico a terra quindi adesso abbiamo impiantato quasi due mega di pannelli fotovoltaici che permetteranno alla nostra azienda, che ha un consumo medio-alto, quasi energivoro, di energia, di coprire quasi il 70% da energia rinnovabile”.

“Il nostro sostegno a Vimer – ha sottolineato Maria Luisa Miccolis Responsabile PMI di SACE – rientra nell’impegno costante e capillare che noi del Gruppo SACE mettiamo quotidianamente al servizio delle eccellenze territoriali, soprattutto delle piccole realtà, che sono un pilastro del nostro piano industriale INSIEME 2025. Il nostro obiettivo, infatti, è arrivare a servire 65mila PMI da qui ai prossimi tre anni, supportandone la crescita sostenibile”.

Il progetto d’investimento, infine, si inserisce nell’ambito di un’ampia serie di iniziative sostenibili volte alla riduzione dell’impatto ambientale del processo produttivo:

compensazione della Co2 emessa con l’uso di materie prime provenienti da impianti innovativi e attraverso trasporti ottimizzati e certificati green;

emessa con l’uso di materie prime provenienti da impianti innovativi e attraverso trasporti ottimizzati e certificati green; eliminazione degli olii da vernice provenienti da idrocarburi a favore di prodotti di origine

vegetale e rinnovabile ;

; utilizzo di colori di origine vegetale certificati BIO;

certificati BIO; collaborazione con cartiere certificate sul rispetto della catena di custodia delle foreste;

sul rispetto della catena di custodia delle foreste; rinnovo parco impianti a favore di macchinari a basse emissioni e consumo di acqua.