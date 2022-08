Investimenti sostenibili 4.0: rifinanziati gli incentivi alle MPMI

Made in Italy Bonus Fiere, domande online: click day il 9 settembre Nuovo incentivo per la valorizzazione del Made in Italy e la ripresa del settore fieristico: come funziona la misura per le imprese e come fare domanda.

Incentivi imprese Decreto Aiuti bis: guida alle misure per le imprese Il MISE illustra le misure per le imprese e la competitività del sistema produttivo italiano previste dal nuovo Decreto Aiuti bis.

Brevetti Bandi Brevetti, Marchi e Disegni+: il calendario incentivi 2022 Calendario 2022 per la riapertura dei bandi inerenti le misure agevolative Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: bandi, importo misure e date di avvio domande.

Contributi previdenziali Cooperative da workers buyout: due anni di esonero INPS Istruzioni INPS per lo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per cooperative costituite da dipendenti di aziende in crisi: esonero per due anni.