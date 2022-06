Bando #RiParto: incentivi imprese per madri che rientrano al lavoro

Avviso pubblico #RiParto: finanziamenti al welfare aziendale per il rientro al lavoro delle madri e il work-life balance, progetti entro il 5 settembre.

In Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico #RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance.

La misura prevede la concessione di finanziamenti ai progetti delle imprese volti a sostenere il ritorno al lavoro delle

lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto o dell’adozione, in linea con quanto previsto dalla scorsa Legge di Bilancio (art. 1, commi 23 e 24, della legge 178/2020). L’obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione tra carriera e vita familiare, nell’ambito del Family Act.

I progetti di welfare aziendale presentati nell’ambito dell’Avviso #RiParto, entro il 5 settembre, possono prevedere:

iniziative di sostegno psicologico e fisico;

incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;

formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione.

Possono presentare domanda di finanziamento:

imprese aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale;

aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale; consorzi e gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall’Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI) e individuando un capofila che presenti una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario.

Come spiegato dal Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, sono disponibili 50 milioni di euro per finanziare le progettualità delle imprese che mettono in campo azioni e strumenti per armonizzare le esigenze lavorative delle neo-madri.

Con il bando #RiParto prosegue il cammino intrapreso con il Family Act, il PNRR e la Strategia per la parità di genere per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro delle donne.

Uno strumento in più per valorizzare l’esperienza della maternità nel percorso della carriera. A questo link la modulistica completa per partecipare al bando.