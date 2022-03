Bando MiSE 5G Audiovisivo: scadenze e istruzioni di domanda

Nuovi incentivi alle Rinnovabili per privati, imprese e PMI: ecco le misure contenute nel Decreto Bollette ed Energia (17/2022) in vigore dal 2 marzo.

Bonus Pubblicità Bonus Pubblicità 2022, prenotazioni online entro fine marzo Per tutto il mese di marzo sono aperte le prenotazioni per chiedere il credito d’imposta previsto per gli investimenti pubblicitari sugli organi di stampa: come funziona.

Tech for PMI Piano Voucher Imprese: incentivi banda larga al via Dal 1° marzo, voucher connettività per abbonamenti a Internet ultraveloce, fino a 2500 euro per digitalizzare le MPMI: ecco come ottenere il contributo.

Aziende agricole Imprenditori agricoli: finanziamenti ISMEA fino al 31 marzo Finanziamenti ISMEA per l’agricoltura femminile, mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto per subentro e ampliamento: requisiti e domanda 2022.

Turismo Bonus Alberghi 2022, click day il 28 febbraio: FAQ e casi particolari Online le FAQ per la domanda di Bonus Alberghi 2022: click day il 28 febbraio per ottenere contributi a fondo perduto e crediti d’imposta.